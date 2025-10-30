De derde helft Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?
Voormalig Rode Duivel Toby Alderweireld wordt genoemd als mogelijke deelnemer aan het tv-programma 'The Masked Singer'. Het gonst van de geruchten rond het personage Oehoe.

Naam valt in uitzending én bij publiek

In de jongste aflevering van het programma werd Alderweirelds naam geopperd door panellid Véronique De Kock. Ook onder kijkers circuleert zijn naam nadrukkelijk. Hij wordt samen met Fabrizio Tzinaridis en Dimitri Vegas beschouwd als één van de drie hoofdverdachten voor het kostuum van de zingende uil.

De link met Antwerp is snel gelegd: een clublegende van de Bosuil die zich zou verschuilen achter het masker van een uil, het dier dat ook in het stadionlogo voorkomt. Yanko Beeckman van de HLN voetbalpodcast legde de vraag rechtstreeks voor aan Alderweireld.

Reactie blijft bewust vaag

“Ik heb die vraag al een paar keer gekregen”, stelde Alderweireld. “Ik begrijp de vraag ook wel een beetje, maar...wie weet. Wie weet.” Op de vraag of hij een definitief antwoord kon geven, klonk het “Goh, nee, ik weet het zelf niet. Dus dan is dat misschien het teleurstellende antwoord dat ik moet geven.”

In de aflevering waarin de speculatie oplaaide, bracht het personage Oehoe een bewerkte versie van ‘Mr. Brightside’ van The Killers. De zangstijl en bewegingen werden door fans geanalyseerd, maar een bevestiging van de identiteit bleef uit.

Alderweireld, die recent zijn actieve carrière beëindigde, blijft voorlopig vaag over een eventuele deelname. De zoektocht naar de identiteit van Oehoe gaat intussen onverminderd verder.

