15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

Vijftien van de zestien teams uit de Jupiler Pro League hebben zich gekwalificeerd voor de 1/8 finales van de Croky Cup. Heeft de Beker van België zijn magie verloren?

"De Jupiler Pro League en de Challenger Pro League, dat zijn twee verschillende werelden." Niemand zou Stijn Stijnen tegenspreken na de nederlaag van Patro Eisden tegen KAA Gent, afgelopen donderdagavond (5-0).

In de 1/16 finales van de Beker van België deze week hebben vijftien van de zestien teams uit de hoogste klasse zich geplaatst voor de volgende ronde. Enkel Beerschot wist voor een verrassing te zorgen op het Kiel, tegen Westerlo (3-2).

Heeft de Beker van België zijn magie verloren? Het is een vraag die gesteld moet worden, aangezien vorig seizoen al veertien teams uit de Jupiler Pro League de 1/8 finales bereikten (Charleroi verloor bij Patro Eisden, en Dender bij Zulte Waregem).

Zijn de grote verrassingen in de Beker van België voorbij?

In ieder geval laat het format van de competitie niet echt verrassingen toe. De Jupiler Pro League-teams worden overbeschermd door hun avontuur te starten in de 1/16 finales. In bijna alle andere landen moeten de eliteclubs het vaak opnemen tegen amateurs. De aandacht is dan minder dan tegen een team uit de tweede klasse, er zijn meer wedstrijden te spelen, en grote verrassingen zijn vaker aan de orde.





Bovendien kunnen ze elkaar niet ontmoeten vanaf hun begin in het toernooi, wat ook bijna een Belgische specificiteit is. Het format is ontworpen om de beste teams zo lang mogelijk in de competitie te houden, ten koste van het spektakel.

En ja, wanneer een Jupiler Pro League-team alles geeft tegen een Challenger Pro League-team, bevinden ze zich "in een andere wereld." Dit seizoen weten we nu al dat er geen "mooie sprookje van de kleine verrassing" zal zijn in de Beker van België. En dat is een beetje jammer.