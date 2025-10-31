Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Zondag kruisen Anderlecht en KV Mechelen de degens in het Lotto Park, maar één man kijkt met bijzondere motivatie uit naar die wedstrijd: Lion Lauberbach. De Duitse spits kende onder Besnik Hasi bij Malinwa een moeilijk seizoen, maar bloeide sinds de komst van Fred Vanderbiest helemaal open.

Dit seizoen staat hij alweer op zes doelpunten – vijf in de competitie en één in de beker – en is hij van onschatbare waarde voor Mechelen. Dat was ooit anders. Onder Hasi verdween Lauberbach vorig seizoen naar de achtergrond.

Het dieptepunt kwam in februari, na een 3-3 tegen AA Gent. Toen Hasi hem publiekelijk bekritiseerde omdat hij niet was gaan liggen in het strafschopgebied maar de kans miste, sloeg dat hard in. “Wat dacht hij? Dat hij nu wél ging scoren? Het lukt hem op training nog niet", sneerde Hasi toen op televisie.

Een dag later volgde een verontschuldiging, maar de schade was al aangericht. “Een vriend stuurde me het filmpje door", vertelde Lauberbach achteraf. “Ik dacht echt: what the fck is this?* Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het proberen los te laten, maar dat blijft wel hangen.”

Onder Fred Vanderbiest wel een scorende spits

De komst van Vanderbiest veranderde alles. De interim-trainer van toen, nu officieel T1, gaf zijn spits opnieuw vertrouwen en vrijheid. “Hasi is een goede trainer, maar de aanpak van Fred ligt me beter", zegt Lauberbach in GvA. “Hij zet me in posities waar ik kan scoren en spreekt op een andere manier met spelers. Dat maakt het verschil.”





Ondertussen zit de 27-jarige Duitser aan elf doelpunten sinds Vanderbiest het roer overnam. “Ik ben niet veranderd sinds Hasi vertrokken is", besluit hij. “Ik werk nog altijd even hard. Alleen: als je speelt, scoort en vertrouwen krijgt, groeit alles vanzelf.” En zo kan net de man die hij ooit opzij schoof, dit weekend mee het lot van Besnik Hasi bezegelen.