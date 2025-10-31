"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

Foto: © photonews

Besnik Hasi neemt het op tegen zijn oude club, KV Mechelen, en staat op een wankel koord. Zijn positie bij Anderlecht is allesbehalve zeker, maar Olivier Renard zit in een lastig parket. Half november zouden de zaken duidelijker moeten worden, met de komst van Kenneth Bornauw en Michael Verschueren.

Het beeld was veelzeggend. Ondanks de overwinning tegen Ninove in de Beker van België, werden de spelers van Anderlecht uitgejouwd door het Lotto Park bij het laatste fluitsignaal. Bijna twee uur eerder, tijdens de aankondiging van de ploegopstellingen, werd de naam van Besnik Hasi al uitgefloten door het Anderlecht-publiek. "Hasi, buiten" klonk er zelfs.

De overwinning tegen de tweedeklassers van D1 VV heeft hem geen krediet opgeleverd. Uiteraard kwam Anderlecht snel op voorsprong met een 2-0 na twintig minuten, maar het publiek dacht niet dat de laatste 70 minuten de derdeklasser in staat zouden stellen om tegen de Mauves gelijk op te spelen, tenminste als we naar het scorebord kijken.

Na de wedstrijd gaf Besnik Hasi enigszins ontwijkende antwoorden, waarbij hij simpelweg aangaf dat hij de frustratie van de supporters begreep en dat zijn team zou blijven werken. Het is echter geen geheim dat zijn positie intern al weken onder druk staat en dat elke wedstrijd bijna beslissend voor hem wordt, herinnert La Dernière Heure in zijn uitgave van vandaag.

De dagen van Besnik Hasi zijn geteld, maar Olivier Renard kan hem niet ontslaan

Dat zal dus ook het geval zijn bij Anderlecht - Mechelen tijdens de dertiende speeldag van de Pro League. Na teleurstellende Champions Play-Offs, een mislukte Europese campagne en prestaties onder de verwachtingen, balanceert de T1 van Anderlecht op een dunne koord en een simpele windvlaag kan hem nu doen vallen.

Tot voor kort was het bij Anderlecht Wouter Vandenhaute die de aandacht van de critici trok. Nu zijn de pijlen gericht op Besnik Hasi en Olivier Renard... die zelf besloot om de hoofdtrainer aan het einde van vorig seizoen te verlengen. Renard, samen met CEO Tim Borguet, moet beslissen over de toekomst van Besnik Hasi. Maar hem nu ontslaan, nadat hij enkele maanden geleden nog het vertrouwen had gekregen, zou een forse blamage zijn.

Half november zou in Neerpede alles kunnen veranderen: de indiensttreding van Kenneth Bornauw (CEO) en Michael Verschueren (voorzitter). Zij zullen dan een breed scala aan mogelijkheden hebben en de kans om met een schone lei te beginnen aan een nieuwe cyclus. Tot die tijd moet Besnik Hasi proberen zichzelf te redden... hoewel dat er somber uitziet, volgens de kritiek van de supporters. In Anderlecht, wanneer een trainer het vertrouwen van zijn publiek verliest, zijn zijn dagen werkelijk geteld.

Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (01/11).

