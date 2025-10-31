KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"
Foto: © photonews

KV Mechelen won de bekerderby tegen Lierse, maar verloor onderweg Mory Konaté. De middenvelder liep een jukbeenbreuk op en is drie weken out. Coach Fred Vanderbiest ergert zich aan de blessures bij Malinwa.

KV Mechelen won de bekerderby tegen Lierse, maar kwam er niet zonder kleerscheuren uit. Mory Konaté werd tijdens de rust al gewisseld. Na verdere onderzoeken werd duidelijk dat hij een breuk in het jukbeen opliep.

Op zijn persmoment kwam coach Fred Vanderbiest er nog eens op terug. "Konaté moest geen plaatje laten steken. Dat is al positief, maar hij zal wel een drietal weken out zijn", klinkt het.

Vanderbiest heeft genoeg van alle blessures

"Blijkbaar had hij bij één of andere hoekschop een elleboogstoot gekregen. Ik had het zelf ook niet meteen opgemerkt", gaat hij verder. Konaté werd tijdens de rust gewisseld tegen Lierse, wat het opvallend maakte.

Malinwa zal Anderlecht gehavend ontvangen, en dat kan Vanderbiest missen als kiespijn. "De blessures beginnen toch wat veel te worden. Gelukkig zijn het geen spierblessures, maar aan fracturen kun je weinig doen."

Over anderen kwam de trainer met beter nieuws. "Bandé zal tegen Union wellicht speelgerechtigd zijn en Mrabti kunnen we dan ook misschien recupereren."

