Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

Ruben Van Gucht kreeg een boete van 4.800 euro en een rijverbod van negen maanden. Dit nadat hij zeker 15 keer zonder rijbewijs achter het stuur kroop.

Ruben Van Gucht werd afgelopen jaar gestraft voor dronken rijden. In december 2024 werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

15 dagen lang reed hij niet met de auto, maar nadien ging Van Gucht opnieuw in de fout. De sportpresentator kroop opnieuw achter het stuur, zonder zijn rijbewijs terug te hebben.

9 maanden rijverbod voor Ruben Van Gucht

Bij het Openbaar Ministerie klinkt het dat Van Gucht minstens 15 keren reed terwijl het niet mocht. Het Laatste Nieuws weet dat hij hiervoor een boete van 4.800 euro heeft gekregen en een rijverbod van maar liefst 9 maanden.

"Mijn cliënt was niet op de hoogte dat hij niet mocht rijden op dat moment", zei zijn advocaat volgens HLN. "Hij wist niet dat hij eerst nog moest blazen om aan te tonen dat hij nuchter was, om dan zijn rijbewijs terug te krijgen."

"Hij was ervan overtuigd dat hij na de onmiddellijke intrekking weer mocht rijden, ook al had hij zijn rijbewijs nog niet gaan ophalen", klinkt het nog. Voor hij (na de negen maanden rijverbod) opnieuw wil rijden, zal hij zijn examens opnieuw moeten afleggen.