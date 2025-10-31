Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen beleefde afgelopen weekend eindelijk nog eens een meevaller tegen Eupen. De spits van Antwerp profiteerde optimaal van defensieve blunders bij de tegenstander en scoorde opnieuw. Analist Franky Van der Elst zag daarin het typische instinct van een echte afwerker.

“Dat waren flaters, hè", lacht Van der Elst in Het Nieuwsblad. “Zeker die eerste. Maar profiteren van foutjes is ook een kwaliteit. Hij zit er onmiddellijk op, dat is het instinct van een echte spits. Niet twijfelen, gewoon gaan. Dat onderscheidt de betere aanvallers van de rest.”

Naast zijn neus voor doelpunten prijst Van der Elst ook Janssens werkethiek. “Werkkracht en Janssen, dat is bijna een synoniem. Zijn laatste goal was al geleden van 3 augustus, dat is een eeuwigheid."

"Maar je kan hem nooit verwijten dat hij niet werkt. Hij blijft positief, sleurt, maakt het elke verdediger lastig. En dat in een ploeg die minder draait. Als spits ben je dan sowieso slachtoffer, want je krijgt minder kansen.”

Geen medelijden met Janssen

Janssen is intussen één van de laatste overblijvers van de kampioenenploeg van Antwerp. “Van den Bosch, Kerk en Janssen, dat zijn de drie die er nog zijn", zegt Van der Elst. “Maar medelijden moet je niet hebben. Hij had kunnen vertrekken, maar hij kiest ervoor zijn contract — dat nog loopt tot eind dit seizoen — gewoon uit te doen. Dat siert hem.”

Volgens Van der Elst zou Janssen ook na dit seizoen nog interessant kunnen zijn voor andere clubs. “Zeker. Janssen kan bij elke Belgische topploeg een meerwaarde zijn. Hij is fysiek sterk, ervaren en heeft venijn. Kijk maar naar de spitsen bij onze topclubs, hij doet echt niet onder voor wat daar rondloopt.”