Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident
Het was even een opvallend moment tijdens Anderlecht - KV Mechelen. Adriano Bertaccini, de maker van de 1-0, werd nog voor het uur naar de kant gehaald door coach Besnik Hasi. De spits reageerde zichtbaar gefrustreerd: hij maakte een wegwerpgebaar, liep naar de bank en gaf zijn trainer geen hand.

De reactie van Bertaccini bleef niet onopgemerkt, al was zijn ontgoocheling begrijpelijk. De aanvaller speelde een sterke eerste helft en leek opnieuw zijn waarde te tonen. “Ik was niet gelukkig met de wissel", gaf hij eerlijk toe na de match.

“Maar dat zal niemand zijn als je in de 58ste minuut naar de kant moet. Het was een beetje een dwaze reactie, maar dat gebeurt nu eenmaal in het voetbal.”

De 23-jarige Belg toonde zich nadien schuldbewust. “Ik wil hier mijn excuses aanbieden aan iedereen", vervolgde hij. “Ik hoop dat het uitgepraat kan worden met de trainer. Ik reageerde in het moment, puur uit frustratie. Dat hoort niet, maar ik leer eruit.”

Hasi trekt er zich niets van aan

Coach Besnik Hasi koos ervoor de situatie niet te laten escaleren. “Ik ben zelf een emotionele mens en ik kan daarmee om", zei hij na afloop. “Hij hoefde zich niet te verontschuldigen, ik had het zelfs niet gezien. Ik begrijp dat spelers teleurgesteld zijn als ze gewisseld worden. Dat hoort bij hun karakter.”

Met die woorden lijkt de storm alweer te gaan liggen. Hasi benadrukte bovendien dat hij Bertaccini’s inzet en attitude op training erg waardeert. “Hij is ambitieus, dat is wat ik wil zien bij mijn spelers. Soms komt dat eruit in emotie, en dat is oké.”

