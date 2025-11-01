Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst heeft zich uitgelaten over enkele uitspraken van de Antwerpse clubleiding. De analist noemt de communicatie van Overmars en Jaecques slim, maar plaatst tegelijk kanttekeningen bij de ambities en sportieve situatie van de club.

Antwerp staat momenteel in de onderste regionen van het klassement. Toch omschreven Marc Overmars en Sven Jaecques de top zes als een realistisch doel. Van Der Elst noemt het verstandig dat zij de top drie niet als haalbaar vooropstelden. “Ik snap wel dat je als baas niet gaat zeggen dat de top zes geen ambitie is”, aldus Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Van Der Elst over druk en verwachtingen

Volgens Van Der Elst is het voor een club als Antwerp niet mogelijk om publiekelijk de lat lager te leggen. “Je kan dat niet maken tegenover je spelers, je coach, je sponsors, je fans.” Hij verwijst naar het recente succes van de club, die twee jaar geleden nog meerdere prijzen won. Ook bij andere topclubs, zoals Anderlecht, ligt de lat volgens hem automatisch hoog. “Bij Antwerp gaat dat ook niet.”

De analist stelt dat het publiek zich niet zomaar laat sussen door gematigde ambities. “Denk je dat je dan geen volle tribune over je krijgt?” Antwerp staat momenteel op een lage positie, terwijl clubs met minder middelen hoger gerangschikt zijn. Van Der Elst noemt Zulte Waregem als voorbeeld en stelt dat Antwerp beter moet presteren.

De positie van trainer Stef Wils komt eveneens ter sprake. Van Der Elst vindt het positief dat de clubleiding zich achter hem schaart. “Ik vind het goed dat Overmars en Jaecques zeggen: ‘Wij hebben hem daar gezet, dan gaan we hem ook steunen.’” Hij benadrukt het belang van consistentie en vertrouwen binnen de sportieve structuur.

Ambitieus toekomstbeeld volgens Overmars

Marc Overmars gaf recent aan dat Antwerp binnen drie jaar opnieuw wil meestrijden voor de titel. Van Der Elst noemt dat een opvallende quote. “Dat vind ik een straffe uitspraak.” Hij verwijst naar de rol van de nieuwe Tribune 2 als mogelijke bron van extra inkomsten. “Van Gheysens gaat het niet meer komen, dan maar van die nieuwe Tribune 2, hè.”

Hoewel Van Der Elst vertrouwen heeft in de sportieve leiding, plaatst hij vraagtekens bij de haalbaarheid van het tijdspad. “Ik ben overtuigd van Jaecques en Overmars. Die kennen hun vak wel. Maar drie jaar, dat is toch wel snel”, besluit hij.