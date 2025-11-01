Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Erling Haaland vertelde dat hij elke dag twee glazen rauwe melk drinkt. Het is een gewoonte die zijn fans verraste.

Erling Haaland mag dan een echte doelpuntenmachine zijn, zijn dagelijkse routine wekt minstens evenveel nieuwsgierigheid als zijn prestaties. De spits van Manchester City gaf op zijn YouTube-kanaal een inkijk in zijn leven als profvoetballer.

Eén detail viel bijzonder op: hij drinkt elke dag twee glazen rauwe melk. In de video prijst de Noor de voordelen ervan aan. Hij omschrijft de melk als "supervoedsel".

Haaland zweert bij rauwe melk, maar experts slaan alarm

Het verkopen van rauwe melk is niet verboden in het Verenigd Koninkrijk, maar het is wel sterk gereguleerd. Enkel bepaalde erkende boerderijen mogen het rechtstreeks aan consumenten leveren.

De FSA (Food Standards Agency) waarschuwt echter. "Rauwe melk kan bacteriën bevatten die voedselvergiftiging veroorzaken, daarom gelden er extra controles en hygiënenormen voor producenten van rauwe drinkmelk", zegt Natasha Smith van de FSA bij BBC News.

"Hoewel deze strengere regels bedoeld zijn om de veiligheid te verbeteren en de keuzevrijheid van consumenten te ondersteunen, is het belangrijk te onthouden dat kwetsbare personen het beter kunnen vermijden."

Haaland blijft ondanks de kritiek trouw aan zijn gewoonte. Volgens hem helpt het ritueel om in topvorm te blijven. Of dat ook het geheime recept van Kevin De Bruyne was tijdens zijn tien jaar bij City betwijfelen we.