Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op de twaalfde speeldag in de Challenger Pro League stonden vandaag vier wedstrijden op de agenda. In de vooravond won Jong Gent van KAS Eupen. Vanavond volgden nog drie matchen.

Vrijdagavond al speelden Lierse en Lommel 4-4 gelijk. Ook Lokeren-Temse en Francs Borains deelden de punten. Daar eindigde de wedstrijd op 2-2. Dit stond vandaag op de agenda.

Jong Gent – KAS Eupen 2-1

Abdullahi zette de thuisploeg met een strafschop op voorsprong. Nuhu bracht de bordjes 10 minuten na de rust weer in evenwicht. Het was Seck die voor de zege zorgde. Een late strafschop voor Eupen leverde niks op.

RWDM – Jong Genk 1-1

In het openingskwartier kwam RWDM via Kestens op voorsprong tegen de jonkies van Genk. In de blessuretijd kopte Yasuda de gelijkmaker binnen voor de bezoekers.

SK Beveren – Club NXT 2-1

De thuisploeg opende in de eerste minuten de score via Margaritha. Na de pauze zorgde Van Hecke al snel voor de geruststellende 2-0-voorsprong voor Beveren. In de 94ste minuut kon Van Acker nog milderen tot 2-1.

Olympic Charleroi – Club Luik 1-1

Na 12 minuten kwamen de bezoekers via Sarmiento op voorsprong. Enkele minuten voor de rust viel de gelijkmaker. Florica scoorde in de rebound, na een trap op de lat.

Zondag staan in de tweede klasse nog twee matchen op de agenda. De topper tussen Beerschot en KV Kortrijk en een wedstrijd tussen Patro Eisden en RSCA Futures.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
Olympic Charleroi

Meer nieuws

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
1
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
1
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

31/10
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

20:00
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

19:45
1
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10
Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

20:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

19:30
Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open" Reactie

Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"

19:20
'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

19:30
3
Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

19:00
1
"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby Interview

"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby

18:30
Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

17:56
Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

18:00
🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

17:02
44
Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

17:00
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
3
Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

17:00
🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

16:45
Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00
2
📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

15:00
Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

15:45
Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

15:30
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen Interview

🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

14:30
1
Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

14:15
Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

14:01
2
Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

13:30
Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

13:00
Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

12:45
Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 4-4 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-1 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
K Beerschot VA K Beerschot VA 02/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 02/11 RSCA Futures RSCA Futures

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren Venom#13 Venom#13 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Venom#13 Venom#13 over Anderlecht - KV Mechelen: 3-1 Joske89 Joske89 over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem Erwin Wille Erwin Wille over Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..." w-b forever w-b forever over Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk Mr_Rsca Mr_Rsca over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 pinantie pinantie over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Shooters Shooters over 🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved