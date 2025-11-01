Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Op de twaalfde speeldag in de Challenger Pro League stonden vandaag vier wedstrijden op de agenda. In de vooravond won Jong Gent van KAS Eupen. Vanavond volgden nog drie matchen.

Vrijdagavond al speelden Lierse en Lommel 4-4 gelijk. Ook Lokeren-Temse en Francs Borains deelden de punten. Daar eindigde de wedstrijd op 2-2. Dit stond vandaag op de agenda.

Jong Gent – KAS Eupen 2-1

Abdullahi zette de thuisploeg met een strafschop op voorsprong. Nuhu bracht de bordjes 10 minuten na de rust weer in evenwicht. Het was Seck die voor de zege zorgde. Een late strafschop voor Eupen leverde niks op.

RWDM – Jong Genk 1-1

In het openingskwartier kwam RWDM via Kestens op voorsprong tegen de jonkies van Genk. In de blessuretijd kopte Yasuda de gelijkmaker binnen voor de bezoekers.

SK Beveren – Club NXT 2-1

De thuisploeg opende in de eerste minuten de score via Margaritha. Na de pauze zorgde Van Hecke al snel voor de geruststellende 2-0-voorsprong voor Beveren. In de 94ste minuut kon Van Acker nog milderen tot 2-1.





Olympic Charleroi – Club Luik 1-1

Na 12 minuten kwamen de bezoekers via Sarmiento op voorsprong. Enkele minuten voor de rust viel de gelijkmaker. Florica scoorde in de rebound, na een trap op de lat.

Zondag staan in de tweede klasse nog twee matchen op de agenda. De topper tussen Beerschot en KV Kortrijk en een wedstrijd tussen Patro Eisden en RSCA Futures.