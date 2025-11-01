Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Paul Pogba heeft een enkelblessure opgelopen tijdens de training, terwijl hij net op het punt leek te staan zijn comeback te maken. Sébastien Pocognoli kan voorlopig niet op hem rekenen.

De comeback van Paul Pogba had een van de grote momenten van het weekend in Monaco moeten worden. Na meer dan twee jaar zonder wedstrijd stond de Franse middenvelder op het punt om opnieuw op het wedstrijdblad te verschijnen tegen Paris FC. Sébastien Pocognoli, de Belgische coach van ASM, verklaarde dat de speler "zich goed voelde."

Maar het lot besliste anders. Daags voor de match raakte Pogba geblesseerd aan de enkel tijdens de training. Opnieuw een domper voor "La Pioche", die sinds 23 september 2023 geen officiële wedstrijd meer speelde.

Domper voor Pocgonoli, Pogba en AS Monaco

"Paul heeft gisteren een enkelblessure opgelopen. We wachten nog op de resultaten van de onderzoeken, maar hij zal er morgen niet bij zijn", bevestigde Pocognoli op de persconferentie. Een zware klap, zowel voor de speler als voor de club.

Pogba volgde de voorbije maanden een speciaal programma, met fysieke, mentale en technische trainingen. Deze nieuwe blessure is een flinke terugslag.

De Fransman wil nog steeds deelnemen aan het WK van 2026 en heeft zijn internationale carrière niet stopgezet. Bondscoach Didier Deschamps sluit zijn terugkeer niet uit, op voorwaarde dat hij weer op niveau presteert bij zijn club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Monaco - Paris FC live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Paris FC
Sébastien Pocognoli
Paul Pogba

Meer nieuws

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

07:20
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
1
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
10
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
2
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
4
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
9
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
8
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
1
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
1
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
2
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
14
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
3
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
31
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 11
PSG PSG 17:00 Nice Nice
Monaco Monaco 19:00 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 21:05 Marseille Marseille
Rennes Rennes 02/11 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 02/11 Angers Angers
RC Lens RC Lens 02/11 Lorient Lorient
Toulouse Toulouse 02/11 Le Havre Le Havre
Nantes Nantes 02/11 Metz Metz
Stade Brestois Stade Brestois 02/11 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Joe Joe over Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen Negenduuzend Negenduuzend over OH Leuven - KAA Gent: - Negenduuzend Negenduuzend over Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby Joris impe Joris impe over Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker sarah. sarah. over Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Joris impe Joris impe over JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan" sarah. sarah. over Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde" sarah. sarah. over Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Joris impe Joris impe over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties André Coenen André Coenen over 📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved