Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Paul Pogba heeft een enkelblessure opgelopen tijdens de training, terwijl hij net op het punt leek te staan zijn comeback te maken. Sébastien Pocognoli kan voorlopig niet op hem rekenen.

De comeback van Paul Pogba had een van de grote momenten van het weekend in Monaco moeten worden. Na meer dan twee jaar zonder wedstrijd stond de Franse middenvelder op het punt om opnieuw op het wedstrijdblad te verschijnen tegen Paris FC. Sébastien Pocognoli, de Belgische coach van ASM, verklaarde dat de speler "zich goed voelde."

Maar het lot besliste anders. Daags voor de match raakte Pogba geblesseerd aan de enkel tijdens de training. Opnieuw een domper voor "La Pioche", die sinds 23 september 2023 geen officiële wedstrijd meer speelde.

Domper voor Pocgonoli, Pogba en AS Monaco

"Paul heeft gisteren een enkelblessure opgelopen. We wachten nog op de resultaten van de onderzoeken, maar hij zal er morgen niet bij zijn", bevestigde Pocognoli op de persconferentie. Een zware klap, zowel voor de speler als voor de club.

Pogba volgde de voorbije maanden een speciaal programma, met fysieke, mentale en technische trainingen. Deze nieuwe blessure is een flinke terugslag.

De Fransman wil nog steeds deelnemen aan het WK van 2026 en heeft zijn internationale carrière niet stopgezet. Bondscoach Didier Deschamps sluit zijn terugkeer niet uit, op voorwaarde dat hij weer op niveau presteert bij zijn club.