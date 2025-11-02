Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief

KAA Gent heeft er een goede week opzitten. Er werd met 4-0 gewonnen van Standard en met 5-0 van Patro Eisden Maasmechelen in de Beker van België. En ook een aantal sterkhouders zijn op de weg terug, een extra pluspunt.

Als er één speler is die dit seizoen al impact heeft gemaakt sinds zijn komst naar de Planet Group Arena, dan is het misschien wel Michal Skoras.

Hij zorgde in de competitie voor twee goals en drie assists tot dusver en was ook in de Beker van België met enkele lekkere assists van groot belang in de 5-0 overwinning tegen Patro Eisden Maasmechelen.

Michal Skoras is van grote waarde voor KAA Gent

Op die manier wordt de ex-speler van Club Brugge steeds belangrijker voor de Buffalo's. Een gevoel dat bovendien ook leeft bij de supporters, die hem steeds meer op handen dragen.

En ook bij de ploegmaats, die ook veel lof hebben voor wat Skoras allemaal doet. "Het is een goede zaak dat hij terug is stilaan", aldus ook Siebe Van Der Heyden. "Hij kan iets met een bal en ik ben blij voor zijn voorzetten", was de goalgetter blij.

Statistieken én veel meer

Als Skoras op het veld komt, dan borrelt er in ieder geval altijd meteen iets. Soms lijkt hij in een tuin te voetballen, maar het gaat tegelijkertijd goed vooruit. En het is zeker ook met heel veel overgave.

Zo was er tijdens zijn invalbeurt ook onder meer een akkefietje met Raïs van Patro Eisden Maasmechelen. Er zit vuur in, zoveel is duidelijk. En dat kan pakweg het verschil zijn tussen plaats 3 en 7 in het klassement dit seizoen, tussen Europees voetbal en geen Europees voetbal.