Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport

Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco signe une nouvelle victoire importante avec le Fenerbahçe, cette fois contre Besiktas. Le club stambouliote grimpe à la deuxième place du championnat turc.

Net als bij de Rode Duivels, waar hij overwinningen boekte in Zweden en Duitsland, beleeft Domenico Tedesco ook bij Fenerbahçe een droomstart. De Süper Lig lijkt hem wel te liggen.

Na elf wedstrijden leed de club uit Istanboel slechts één nederlaag, in de Europa League, en telt het vijf zeges en drie gelijke spelen in acht competitiewedstrijden. Een mooi eerste rapport.

Domenico Tedesco kent een sterke start in Turkije.

Zondag won Fenerbahçe de topper op het veld van Besiktas met 2-3. De thuisploeg leidde nochtans met 2-0 na 22 minuten, maar een rode kaart kort daarna draaide het duel volledig om.

Door deze overwinning pakt Fenerbahçe opnieuw de tweede plaats in het klassement. Het staat nu vier punten achter leider Galatasaray, dat niet voorbij Trabzonspor geraakte, ondanks steun van Dries Mertens.

"Domenico Tedesco heeft de belangrijke matchen gewonnen tegen Trabzonspor (1-0), Nice (2-1), Stuttgart (1-0) en Besiktas (3-2). Na José Mourinho keert het vergeten gevoel terug om de grote wedstrijden te winnen", schrijft Celal Umut Eren, Turkse journalist gespecialiseerd in Fenerbahçe voor Milliyet. Een geslaagde start dus voor de Duits-Italiaanse coach.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Besiktas
Fenerbahçe
Domenico Tedesco

Meer nieuws

🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

23:30
De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard? Interview

De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard?

23:00
Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp Reactie

Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp

21:54
Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets" Reactie

Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets"

21:30
14
Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

Eindelijk eens een clean sheet én de drie punten voor Genk: coach Thorsten Fink is duidelijk

22:00
Cercle Brugge lijkt gelijkspel uit de brand te slepen, maar La Louvière houdt toch de drie punten thuis

Cercle Brugge lijkt gelijkspel uit de brand te slepen, maar La Louvière houdt toch de drie punten thuis

21:22
Southampton neemt drastische beslissing over Will Still

Southampton neemt drastische beslissing over Will Still

21:40
Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

Spelers OH Leuven met prikje naar Hubert en lof voor Mazzu, die meteen met héél goed nieuws komt

21:30
Arne Engels maakt het verschil: Celtic wint de Old Firm tegen Rangers van Nicolas Raskin

Arne Engels maakt het verschil: Celtic wint de Old Firm tegen Rangers van Nicolas Raskin

21:20
Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

Genk-doelman Van Crombrugge windt er geen doekjes om na zege tegen Westerlo: "Beneden alle peil"

21:00
Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV

Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV

20:26
Het Club Brugge van begin november heeft nog altijd veel weg van dat van eind september Opinie

Het Club Brugge van begin november heeft nog altijd veel weg van dat van eind september

20:15
KAA Gent krijgt 4-0 pandoering van OH Leuven: dit heeft Ivan Leko te zeggen

KAA Gent krijgt 4-0 pandoering van OH Leuven: dit heeft Ivan Leko te zeggen

20:30
1
🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man

🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man

19:36
20
🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie

🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie

19:30
5
Union SG heeft er alweer een topper bij en ... Champions League speelt een bijzondere rol

Union SG heeft er alweer een topper bij en ... Champions League speelt een bijzondere rol

18:45
Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï

19:00
3
Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

Sterkhouder KRC Genk heeft bijzondere mijlpaal beet en wordt dan ook in de bloemetjes gezet

18:30
Nieuwe dramatische offday voor KAA Gent levert hemels competitiedebuut op voor Mazzu

Nieuwe dramatische offday voor KAA Gent levert hemels competitiedebuut op voor Mazzu

18:02
Strijd om promotie wakker geschud: Kortrijk pakt uit met belangrijke zege bij Beerschot

Strijd om promotie wakker geschud: Kortrijk pakt uit met belangrijke zege bij Beerschot

18:15
17
Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

18:00
Het blijft steeds beter gaan voor Vincent Kompany: Bayern komt met groots nieuws en tegenstanders al KO geacht

Het blijft steeds beter gaan voor Vincent Kompany: Bayern komt met groots nieuws en tegenstanders al KO geacht

17:30
3
Voor Tzolis wordt het niet de eerste kennismaking met Barcelona: sterkhouder Club Brugge zet puntjes op de i

Voor Tzolis wordt het niet de eerste kennismaking met Barcelona: sterkhouder Club Brugge zet puntjes op de i

17:00
Dat is snel: ex-coach STVV, RWDM, Mechelen en Beveren na 13 wedstrijden ontslagen bij CL-winnaar

Dat is snel: ex-coach STVV, RWDM, Mechelen en Beveren na 13 wedstrijden ontslagen bij CL-winnaar

16:45
Onwaarschijnlijke houding van John Textor onthuld: "Het is een klotesituatie bij RWDM, ik ga daar niet heen"

Onwaarschijnlijke houding van John Textor onthuld: "Het is een klotesituatie bij RWDM, ik ga daar niet heen"

16:30
1
Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

Genk-talent Karetsas corrigeert journalist en zegt waar hij één van de beteren in is: "Dan was ik een spits"

16:00
KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

15:20
🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

🎥 El Ouahdi nog altijd buiten strijd en dus mag KRC Genk zich na dit moment enorm gelukkig prijzen

15:30
Belg Mika Godts meer dan ooit lichtpunt in donkere tijden, maar Aad de Mos fileert de teloorgang van Ajax

Belg Mika Godts meer dan ooit lichtpunt in donkere tijden, maar Aad de Mos fileert de teloorgang van Ajax

15:00
Trainer Nicky Hayen is heel eerlijk over het huidige niveau van Club Brugge en zegt waar het op staat

Trainer Nicky Hayen is heel eerlijk over het huidige niveau van Club Brugge en zegt waar het op staat

14:30
Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

13:45
3
Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" Reactie

Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"

13:10
3
Enige kampioenenseizoen van KAA Gent begon met ... memorabele brief van Hein Vanhaezebrouck aan de spelers

Enige kampioenenseizoen van KAA Gent begon met ... memorabele brief van Hein Vanhaezebrouck aan de spelers

13:30
Ambities Beveren steeds nadrukkelijker, goalgetter legt link met Bob Peeters uit

Ambities Beveren steeds nadrukkelijker, goalgetter legt link met Bob Peeters uit

13:20
Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

13:00
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

11:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 11
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 1-0 Kocaelispor Kocaelispor
Göztepe Göztepe 1-0 Genclerbirligi Genclerbirligi
Galatasaray Galatasaray 0-0 Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor Konyaspor 1-3 Samsunspor Samsunspor
Kayserispor Kayserispor 3-2 Kasimpasa Kasimpasa
Besiktas Besiktas 2-3 Fenerbahçe Fenerbahçe
Rizespor Rizespor 03/11 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Eyüpspor Eyüpspor 03/11 Antalyaspor Antalyaspor
Alanyaspor Alanyaspor 03/11 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over 🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man SmurF SmurF over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie SeniorClub SeniorClub over Westerlo-fans fluiten eigen ploeg plots uit na knappe prestatie: forse reactie van trainer Issame Charaï CCpl CCpl over Strijd om promotie wakker geschud: Kortrijk pakt uit met belangrijke zege bij Beerschot Remember 2002-2003 Remember 2002-2003 over KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" Don Doumbia Don Doumbia over Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets" Jos Het Ei Jos Het Ei over STVV - Antwerp: 1-0 Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over La Louvière - Cercle Brugge: 2-1 Artevelde Artevelde over KAA Gent krijgt 4-0 pandoering van OH Leuven: dit heeft Ivan Leko te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved