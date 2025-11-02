Domenico Tedesco (ex-bondscoach) doet José Mourinho vergeten met indrukwekkend rapport

Domenico Tedesco signe une nouvelle victoire importante avec le Fenerbahçe, cette fois contre Besiktas. Le club stambouliote grimpe à la deuxième place du championnat turc.

Net als bij de Rode Duivels, waar hij overwinningen boekte in Zweden en Duitsland, beleeft Domenico Tedesco ook bij Fenerbahçe een droomstart. De Süper Lig lijkt hem wel te liggen.

Na elf wedstrijden leed de club uit Istanboel slechts één nederlaag, in de Europa League, en telt het vijf zeges en drie gelijke spelen in acht competitiewedstrijden. Een mooi eerste rapport.

Domenico Tedesco kent een sterke start in Turkije.

Zondag won Fenerbahçe de topper op het veld van Besiktas met 2-3. De thuisploeg leidde nochtans met 2-0 na 22 minuten, maar een rode kaart kort daarna draaide het duel volledig om.

Door deze overwinning pakt Fenerbahçe opnieuw de tweede plaats in het klassement. Het staat nu vier punten achter leider Galatasaray, dat niet voorbij Trabzonspor geraakte, ondanks steun van Dries Mertens.

"Domenico Tedesco heeft de belangrijke matchen gewonnen tegen Trabzonspor (1-0), Nice (2-1), Stuttgart (1-0) en Besiktas (3-2). Na José Mourinho keert het vergeten gevoel terug om de grote wedstrijden te winnen", schrijft Celal Umut Eren, Turkse journalist gespecialiseerd in Fenerbahçe voor Milliyet. Een geslaagde start dus voor de Duits-Italiaanse coach.