Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden"
KV Mechelen kon in het Lotto Park nooit echt aanspraak maken op punten. De 3-1-nederlaag tegen Anderlecht voelde voor coach Fred Vanderbiest dan ook logisch aan, al zag hij wel een verschil tussen de eerste 15 minuten en de rest van de wedstrijd.

“We hebben de eerste vijftien à twintig minuten te veel respect getoond", gaf hij toe. “We stonden te ver uit elkaar, zij bewogen goed tussen de linies en we waren een beetje overbluft. Daarna kwamen we beter in de match, maakten we een mooi doelpunt en herpakten we ons, maar te snel daarna valt die 2-1.”

Defensief moeten schuiven door blessures

De coach zag dat zijn ploeg bij momenten te weinig durfde te voetballen. “We hadden 63 procent balbezit in de tweede helft, maar deden er niet genoeg mee. We waren beter aan de bal, maar te voorspelbaar. Anderlecht loerde op onze foutjes, en dat gebeurde ook. Na hun derde goal dacht ik: boeken toe. Jammer, want we kregen daarna nog een enorme kans op 3-2, een echte 1000-procentkans, maar die lieten we liggen", doelde hij op de mogelijkheid voor Lauberbach.

Vanderbiest wilde geen excuses zoeken, maar wees wel op de moeilijke omstandigheden achterin. “Ik klaag nooit over blessures of te veel wedstrijden", benadrukte hij. “Maar vandaag moesten we achteraan weer schuiven en improviseren. In balverlies zie je dan dat er ruimte valt. We wisten dat we in dat eerste kwartier scherper moesten zijn, maar dat lukte niet.”

Anderlecht nog altijd veel kwaliteit

De Mechelse coach toonde zich sportief tegenover de tegenstander. “Iedereen zegt dat Anderlecht niet goed draait, maar als het hier wél draait, dan moet je hier zeker niet zijn", klonk het. “En zelfs als het niet draait, kunnen ze op elk moment wakker worden. Dat is de kwaliteit die ze hebben.”

Volgens Vanderbiest is het een fout om Anderlecht te onderschatten. “Er wordt veel gesproken over hun mindere vorm, maar je ziet nog altijd hoeveel klasse er in die ploeg zit. Ze hebben spelers die op elk moment iets kunnen forceren. Vandaag hebben we dat aan den lijve ondervonden.”

