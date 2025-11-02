Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

Napoli miste zaterdag duidelijk Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Zonder het Belgische duo bleef de Serie A-leider steken op 0-0 tegen Como. Lukaku is wel terug in Italië en traint individueel richting zijn comeback in december.

Napoli mist Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, dat is duidelijk gebleken op zaterdag. De nummer één van de Serie A nam het op tegen Como. Zonder de Rode Duivels bleven de Italianen op een 0-0 gelijkspel.

Kevin De Bruyne werd onlangs geopereerd in België aan de hamstring en zal nog enkele maanden out zijn. Romelu Lukaku staat dichter bij zijn comeback.

Hij is terug in Italië en trainde al individueel: de Belgische spits reageerde er goed op. Hij wordt midden december terug verwacht, als er geen onverwachte tegenslagen volgen.

Romelu Lukaku is weer bij zijn ploegmaats

Zaterdag zat Lukaku in de tribunes om de wedstrijd van zijn club te volgen. "Wanneer Romelu terugkeert? Dat moet je aan de medische staf vragen. Hij werkt hard om terug te keren na toch wel een ernstige blessure", zei Antonio Conte volgens HLN.

"Maar zijn aanwezigheid is hoe dan ook positief voor de groep", gaat de Napoli-coach verder. "Alleen al het feit dat hij terug in de kleedkamer vertoeft, is goed voor hem en zijn ploegmaats."

"Hij is een professionele gast, onze groep heeft zijn leiderschap nodig. We zijn blij hem terug te zien, en we zullen nog blijer zijn als hij ons op het veld kan helpen", besluit Conte.