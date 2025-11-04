📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard

📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard
Foto: © photonews

Anders Dreyer is uitgeroepen tot MLS Newcomer of the Year 2025. De Deense aanvaller kende een sterk debuutseizoen bij San Diego FC, dat voor het eerst deelnam aan de Amerikaanse competitie.

Sterke cijfers bij San Diego FC

Ex-Anderlechtspeler Dreyer werd begin 2025 aangetrokken als tweede Designated Player van San Diego FC. In zijn eerste seizoen was hij meteen beslissend. Met 19 doelpunten en 19 assists kwam hij tot 38 doelbijdragen, het hoogste aantal binnen de club. Dat aantal betekende ook een evenaring van het record voor een debutant in de MLS, dat sinds 2015 op naam stond van Sebastian Giovinco.

De 27-jarige international uit Denemarken had een aandeel in bijna 60 procent van de 64 doelpunten van San Diego. Zijn prestaties hielpen de ploeg aan de eerste plaats in de Western Conference en kwalificatie voor de Concacaf Champions Cup van 2026.

Dreyer verslaat Son en Zinckernagel

De verkiezing tot Newcomer of the Year gebeurt via stemming door technische stafleden van MLS-clubs, journalisten en actieve spelers. Dreyer behaalde de meeste stemmen in alle drie de categorieën. Daarmee liet hij onder meer Son Heung-Min (LAFC) en Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC), ex-Club Brugge en -Standard, achter zich.

Dreyer, die overkwam van RSC Anderlecht, werd eerder dit seizoen ook tweemaal uitgeroepen tot MLS Player of the Month. Daarnaast maakte hij deel uit van het All-Star Team van 2025. Onder zijn impuls vestigde San Diego FC nieuwe clubrecords voor een debutantenseizoen, met 19 overwinningen en 63 punten.

Het is pas de derde keer dat een speler van een expansieclub deze trofee wint. Eerder gebeurde dat met Miguel Almirón in 2017 bij Atlanta United en Fredy Montero in 2009 bij Seattle Sounders FC.

Dreyer sluit zijn eerste Amerikaanse seizoen dus af met een individuele bekroning en een leidende rol binnen een nieuw project. Zijn impact op het veld en zijn bijdrage aan het succes van San Diego FC zijn statistisch onderbouwd en erkend door de hele competitie.

