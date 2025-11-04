Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

KAA Gent verzet zich tegen de voorgestelde schorsing van Max Dean na diens rode kaart en reactie. De advocaat van de club waarschuwt voor een precedent.

Tackle van Dean: schuldbesef en verzachtende omstandigheden

Na de rode kaart van Max Dean tijdens de wedstrijd tegen OH Leuven, stelde het bondsparket een schorsing van vier speeldagen voor. Drie daarvan waren effectief, één met uitstel, wegens de tackle op Mathieu Maertens. Daarnaast werd een extra speeldag effectief en één met uitstel gevraagd voor zijn reactie na de uitsluiting. AA Gent ging niet akkoord met deze strafmaat.

De club erkende de ernst van de overtreding. Sebastien Ronse, manager non-sports en juridisch vertegenwoordiger van Gent, legde het uit. “Ook als club vinden we die tackle onaanvaardbaar en verontschuldigen we ons bij de tegenstrever”, citeert Het Nieuwsblad.

Toch wees hij op omstandigheden die de actie beïnvloedden, zoals het feit dat Dean net terug was uit blessure en niet gewend is om te tackelen. Dean zelf toonde berouw. “Ik verontschuldig me. Die tackle was verkeerd getimed na een lange sprint terug. Als ik dat nu zo zie, sorry daarvoor.” Gent acht een straf van twee speeldagen effectief en twee met uitstel passender.

Reactie na uitsluiting: Ronse en Dean over het incident

Ronse preciseerde dat er slechts dertig seconden verliepen tussen de rode kaart en Deans vertrek naar de zijlijn. “De enige reden dat het tien seconden langer duurde, was omdat Birger Verstraete voor de tweede keer in zijn nek gaat hijgen en hem allerlei zaken toeroept”, zegt hij. Verstraete zou Dean eerder al hebben uitgelachen na een gemiste strafschop.





Ronse waarschuwt voor precedent

Volgens Gent is een extra straf voor verbaal geweld tussen spelers ongepast. Ronse verwees naar andere incidenten, zoals bij Daam Foulon, waar het oponthoud langer duurde door protest tegen de scheidsrechter. “Spelers staan elke week wel ergens neus aan neus”, klinkt het. De club vreest dat een sanctie voor Dean een ongewenste norm zou vestigen.

Gent stelt dat coaches in de toekomst hun spelers kunnen aanmoedigen om uitgesloten tegenstanders uit te dagen. “Onze coach en vele andere coaches zullen de eerste zijn om hun spelers aan te raden naar tegenstrevers te gaan na een rode kaart en hen op weg naar de zijlijn te beschimpen en uit te dagen”, zegt Ronse. Het doel zou dan zijn om extra schorsingen uit te lokken.

KAA Gent vraagt daarom geen effectieve schorsing voor de reactie van Dean, mede vanwege zijn blanco strafblad. “Stichtend is het uiteraard niet. Maar als we extra speeldagen geven voor verbaal geweld tussen spelers dan begeven we ons op een hellend vlak”, stelt Ronse. Het Disciplinair Comité doet later uitspraak. Indien nodig kan Gent nog in beroep gaan.