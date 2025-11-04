📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

Na het afgekeurde doelpunt in de slotfase tegen RSCA Futures heeft Patro Eisden een formeel statement gepubliceerd. De club reageert op de ontstane commotie en vraagt om structurele maatregelen binnen de arbitrage van 1B.

Reactie op beslissing en oproep tot duidelijkheid

In minuut 93 van de wedstrijd tegen RSCA Futures werd een doelpunt van Patro Eisden afgekeurd wegens vermeend buitenspel. De club stelt dat de beslissing foutief was en dat de beelden dit bevestigen. In het statement, dat je hieronder volledig kan nalezen, klinkt het dat men “genoodzaakt is te reageren op de commotie die ontstaan is na het onterecht afkeuren van een doelpunt.” Patro wacht op een reactie van het assistentenpanel van de scheidsrechters.

De club meldt dat er veel verontwaardiging is bij supporters, onder meer over vermeende connecties tussen de betrokken lijnrechter en een andere Limburgse club. Patro Eisden neemt afstand van dergelijke insinuaties. “Patro Eisden benadrukt zich te distantiëren van insinuaties hieromtrent en gaat er vanuit dat de lijnrechter enkel een flagrante foutieve beslissing heeft genomen.”

Patro Eisden vraagt gelijke arbitrale middelen

Volgens het statement heeft de club geen procedurele middelen om de beslissing aan te vechten. “Patro Eisden kan volgens de procedures niets anders doen dan haar neer te leggen met de beslissing maar verwacht wel een passende reactie van de scheidsrechtersbaas”, stelt de club.

Daarnaast vraagt Patro om extra ondersteuning voor scheidsrechters in 1B. De club wijst op het verschil in middelen tussen 1A en 1B, ondanks de gelijkaardige sportieve belangen. “Een 1A-ploeg kan mogelijks niet degraderen door een tussenkomst van een VAR en een 1B-ploeg kan mogelijks niet promoveren door een gebrek eraan.”

Patro Eisden stelt zich vragen bij het gelijkheidsbeginsel binnen de Pro League. De club vindt dat het verschil in arbitrale ondersteuning niet strookt met de verplichtingen die voor beide reeksen gelden. “Dat is een duidelijk verschil in benadering voor clubs met dezelfde verplichtingen en belangen.”

Tot slot kondigt Patro aan dat het dit dossier zal voorleggen aan de Pro League. “Patro Eisden zal dit onderwerp verdedigen bij de Pro League en haar rechten hier in onderzoeken.” De club hoopt op een structurele evaluatie van de arbitrage in 1B.