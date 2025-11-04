Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Op het WK U17 in Qatar duiken plots twee nieuwe kaarten op: een blauwe en een paarse. Ze horen bij een nieuw systeem dat de FIFA momenteel uittest: Football Video Support (FVS). Dat is een lichtere en eenvoudigere variant van de VAR, waarbij trainers zélf een fase kunnen laten herbekijken.

Elke coach krijgt bij de aftrap een kaart — blauw voor de ene ploeg, paars voor de andere — en mag die gebruiken om een “challenge” aan te vragen. Dat gebeurt wanneer de trainer meent dat de scheidsrechter zich vergist heeft bij een cruciale beslissing. Ook spelers kunnen hun coach vragen om een challenge in te dienen.

Het principe is simpel: per ploeg zijn er twee challenges beschikbaar. De coach steekt zijn vinger in de lucht, geeft zijn kaart aan de vierde official en de scheidsrechter bekijkt de beelden aan de zijlijn. Krijgt de trainer gelijk, dan behoudt hij zijn challenge. Blijft de beslissing overeind, dan is hij er eentje kwijt.

Belgische coach gebruikte er al eentje

De FVS geldt enkel voor vier situaties: bij een doelpunt, een strafschop, een directe rode kaart of wanneer een kaart aan de verkeerde speler werd gegeven. Anders dan de VAR gebruikt het systeem enkel de gewone tv-beelden, wat het goedkoper en eenvoudiger maakt.

België maakte al kennis met de paarse kaart: U17-bondscoach Bob Browaeys gebruikte er eentje in het duel tegen Argentinië voor een betwiste fase in de zestien. De ref bleef bij zijn beslissing, maar het experiment kreeg veel aandacht.





Of de blauwe en paarse kaarten straks ook in het profvoetbal verschijnen, zal afhangen van het succes van deze test. Voorstanders zien er een eerlijker systeem in; critici vrezen dat het misbruikt zal worden om tijd te winnen. Eén ding is zeker: de toekomst van het voetbal zou er binnenkort wel eens heel wat kleurrijker kunnen uitzien.