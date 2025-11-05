🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

Kort voor de aftrap van de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona is een bus met Catalaanse supporters in brand gevlogen onderweg naar het Jan Breydelstadion. De bus, een voertuig van De Lijn, raakte volledig beschadigd, maar gelukkig vielen er geen gewonden.

Volgens de Brugse politie ontstond de brand toen een passagier pyrotechnisch materiaal bij zich had dat plots vuur vatte. “Er was een korte flits zichtbaar bij het opstappen, waarna het vuur snel om zich heen greep in de volle bus”, klinkt het bij de ordediensten.

De vermoedelijke verantwoordelijke werd ter plaatse opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij het materiaal bewust aanstak of dat het om een ongelukkige fout ging. De man zal later worden verhoord om de exacte omstandigheden te achterhalen.

Om de getroffen fans alsnog naar het stadion te brengen, zette De Lijn vervangbussen in. Daardoor konden de supporters nog tijdig aankomen voor de aftrap.

Staking bij chauffeurs De Lijn na incident

Na het incident besloot De Lijn echter de dienstverlening na de wedstrijd stil te leggen. De buschauffeurs weigerden uit te rijden uit veiligheidsoverwegingen. Dat betekent dat er vanavond geen bussen beschikbaar zullen zijn om de fans na afloop terug naar hun bestemming te brengen.





De politie roept supporters intussen op om na de match alternatieve vervoersmiddelen te voorzien en belooft extra toezicht in de omgeving van het stadion. De brand en de staking zorgden al voor de nodige chaos rond Jan Breydel nog vóór de eerste bal werd getrapt.