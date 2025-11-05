📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sunderland FC en Everton FC deelden afgelopen maandag de punten in de Premier League. Niet de wedstrijd, maar wel een actie van (de zoon van) Jordan Pickford was na afloop hét gespreksonderwerp.

Jordan Pickford is een icoon van Everton FC. De 80-voudig Engels international verhuisde in 2017 van Sunderland FC naar Liverpool en is er sindsdien dé nummer één.

Toch steekt Pickford het nooit onder stoelen of banken dat hij Sunderland nog steeds in zijn hart draagt. Meer zelfs: "Ik ben door en door Sunderland", liet de 31-jarige doelman al meermaals optekenen.

Clubliefde op allerhoogste niveau

Na enkele seizoenen kommer en kwel in de lagere divisies ontving Sunderland Everton - en dus Pickford - opnieuw in de Premier League. En Pickford had iets voorbereid.

De doelman betrad het veld van het Stadium of Light met zijn zoon aan de hand. Niet het feit dat hij met zijn zoon op het veld kwam, maar vooral het shirt van zijn zoon sprong meteen in het oog.

De zesjarige Arlo Pickford had namelijk een half-om-half-shirt aan. De ene helft was getooid als shirt van Sunderland, de andere helft van Everton. Of hoe clubliefde ook op het allerhoogste niveau héél mooi kan zijn…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Everton
Sunderland
Jordan Pickford

Meer nieuws

LIVE: Pech voor Club Brugge, own goal levert de 3-3 op Live

LIVE: Pech voor Club Brugge, own goal levert de 3-3 op

22:36
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30
Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

22:00
Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

21:40
5
Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

21:00
1
Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

20:00
OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

20:40
🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

20:20
2
Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

19:40
Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

18:20
'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

19:20
Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

19:00
Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

18:40
Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

18:00
Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

17:40
Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

17:30
Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

17:20
12
📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

17:00
3
DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

16:30
Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

16:00
Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
6
Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

15:15
De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

15:00
2
KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

14:40
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

14:00
Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

13:30
17
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
1
Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

13:00
5
RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

12:40
4
Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

12:20
8
Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

12:00
Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

11:40
9
Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

11:20
1
15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

11:00
📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

10:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 10
Crystal Palace Crystal Palace 2-0 Brentford Brentford
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 3-0 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 0-2 Arsenal Arsenal
Fulham Fulham 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 0-1 Chelsea Chelsea
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Aston Villa Aston Villa
West Ham Utd West Ham Utd 3-1 Newcastle United Newcastle United
Manchester City Manchester City 3-1 Bournemouth Bournemouth
Sunderland Sunderland 1-1 Everton Everton

Nieuwste reacties

Mike 90 Mike 90 over Club Brugge - Barcelona: 3-3 Paa'ke Paa'ke over Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite Nelvafrel Nelvafrel over Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans PhP PhP over Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien" Standard 2.0 Standard 2.0 over Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld ontleder ontleder ontleder ontleder over Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" The Purple Knight The Purple Knight over Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft? Gewoon Kris Gewoon Kris over RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved