📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

Sunderland FC en Everton FC deelden afgelopen maandag de punten in de Premier League. Niet de wedstrijd, maar wel een actie van (de zoon van) Jordan Pickford was na afloop hét gespreksonderwerp.

Jordan Pickford is een icoon van Everton FC. De 80-voudig Engels international verhuisde in 2017 van Sunderland FC naar Liverpool en is er sindsdien dé nummer één.

Toch steekt Pickford het nooit onder stoelen of banken dat hij Sunderland nog steeds in zijn hart draagt. Meer zelfs: "Ik ben door en door Sunderland", liet de 31-jarige doelman al meermaals optekenen.

Clubliefde op allerhoogste niveau

Na enkele seizoenen kommer en kwel in de lagere divisies ontving Sunderland Everton - en dus Pickford - opnieuw in de Premier League. En Pickford had iets voorbereid.

De doelman betrad het veld van het Stadium of Light met zijn zoon aan de hand. Niet het feit dat hij met zijn zoon op het veld kwam, maar vooral het shirt van zijn zoon sprong meteen in het oog.

Jordan Pickford's son wearing a half and half shirt 🥺



The Everton goalkeeper faces his boyhood club for the first time! ✨ pic.twitter.com/LrxvPiNeVj — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2025

De zesjarige Arlo Pickford had namelijk een half-om-half-shirt aan. De ene helft was getooid als shirt van Sunderland, de andere helft van Everton. Of hoe clubliefde ook op het allerhoogste niveau héél mooi kan zijn…