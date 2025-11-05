Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Antwerp FC gaat door een héél diep dal. De oudste club van België kampeert op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. En daar heeft ook Radja Nainggolan een mening over.

Antwerp FC ambieerde voor het seizoen een plaats in de top vijf. Enkele maanden later schiet van die ambitie niets over. Volgens Radja Nainggolan moeten de bestuurders van The Great Old vooral in eigen boezem kijken.

Het is gemakkelijk gezegd dat de spelers van Antwerp FC in de spiegel moeten kijken

"Het is gemakkelijk gezegd dat de spelers in de spiegel moeten kijken", aldus Il Ninja bij Q-Music. "Ik denk gewoon dat de club niet competitief is."

Al had Nainggolan ook deze crisis niet verwacht. "Voorlaatste staan is opvallend, hé. Maar als je kijkt wie er sinds het kampioenenjaar allemaal vertrokken is. En ook afgelopen zomer, hé. Senne Lammens, Michel-Ange Balikwisha,…"

Spontane sollicitatie

"Ik denk dat ik zelfs nog zou kunnen meedoen met dit Antwerp", lacht de middenvelder van KSC Lokeren. "Zeker kwalitatief mag dat geen probleem zijn. De andere spelers mogen lopen en ik zal het balletje verdelen." (knipoogt)

Zo ver zal het (zo goed als zeker) niet komen. Nainggolan vertrok niet meteen in de beste verstandhouding op De Bosuil. Het contract van de 37-jarige middenvelder op Daknam loopt op het einde van het seizoen af.