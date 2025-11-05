Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Sunderland doet het goed in de Premier League tot dusver. Het is samen met Bournemouth de verrassing van het seizoensbegin. En daar mag het ook een Belgische middenvelder voor danken.

Noah Sadiki kwam afgelopen zomer over van Union SG richting Sunderland en is er niet weg te denken uit de basisploeg. Hij speelde tot dusver op zes minuten na alles uit de eerste tien speeldagen.

Sunderland én Sadiki maken indruk

Sunderland pakte in die tien wedstrijden bovendien 18 op 30, waardoor ze meespelen bij de beste ploegen in de Premier League. En Sadiki zelf doet het ook bijzonder goed bij The Black Cats.

Sadiki stond op drie als het gaat over spelers die de meeste kilometers hebben afgelegd dit seizoen tot dusver. Zotte en waanzinnige statistieken volgens de analisten – en dat in de Premier League.

De lijn van Union SG wordt doorgetrokken

Hij trekt de lijn van bij Union SG dan ook mooi door. “En op dezelfde manier. Bij Sunderland moet je misschien meer lopen, omdat het niet de meest dominante ploeg is”, opende Filip Joos de debatten bij 90 Minutes.

“Vorig jaar was hij nog een grote concurrent van Talbi in België, nu zijn ze gezworen kameraden. Dat is mooi om te zien.” Tuur Dierckx pikte meteen in: “We zijn niet verrast, met zijn fysieke paraatheid. En het gaat echt over de Premier League hé.”