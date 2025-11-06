Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Club Brugge heeft zich opnieuw getoond in Europa. Blauw-Zwart speelde een uitstekende wedstrijd tegen het grote FC Barcelona en pakte een punt, al had dat meer kunnen zijn als de 4-3 van Romeo Vermant niet afgekeurd werd. Diezelfde Vermant bezorgt Barça nu nog wat extra kopzorgen.

Vermant kwam een goede Tresoldi aflossen in de tweede helft en zette op zijn typisch fysieke manier de verdediging van de tegenstander onder druk. Dat ondervond ook Eric García, die in een kopduel in botsing kwam met Vermant.



De belofte-international kopte achteruit en schampte daarbij het aangezicht van García. Die moest naar de kant voor verzorging, wierp enkele Club-spelers daarna wat Spaanse verwensingen toe, en werd gewisseld. Na de wedstrijd volgde de bevestiging – wat we eerder al schreven – dat hij dacht zijn neus gebroken te hebben.

Barça bevestigt het slechte nieuws

Barça bevestigt nu op X dat García zijn neus wel degelijk gebroken heeft. Daardoor staat er een vraagteken achter zijn paraatheid voor de competitiewedstrijd van komende zondag, op het veld van nummer twaalf Celta de Vigo.

García zal hoe dan ook een masker aangemeten krijgen, zoals we wel vaker zien in het hedendaagse voetbal. Dat moet hem beschermen tegen meer impact. García is onder Hansi Flick een basispion en kwam in alle competities al 15 keer in actie dit seizoen.

De ziekenboeg van Barça puilt zo mogelijk nog wat verder uit. Ook Gavi, Ter Stegen, Raphinha, Joan García, Pedri en Christensen zijn op dit moment niet beschikbaar. Mogelijk trekken de Catalanen in de winter de mercato op om de kern wat uit te breiden.





