🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

De Rode Duivels weten wat hun te doen staat in november: een ticket afdwingen voor het WK van 2026. Bondscoach Rudi Garcia gaf vrijdag zijn selectie vrij voor het tweeluik. Romeo Vermant mag zich voor het eerst Rode Duivel noemen. En dat werd gevierd in West-Vlaanderen.

Vermant presteert al een hele tijd op een goed niveau en wordt daar nu ook voor beloond door Garcia met een allereerste selectie voor de Duivels. De spits van Club Brugge maakt de overstap van de beloften, waar hij zijn waarde al bewezen heeft. Ook woensdag tegen FC Barcelona woog hij op de verdediging van de tegenstander.

Vermant weet met vreugde geen blijf

De persconferentie van Garcia werd uiteraard met grote aandacht gevolgd bij Club Brugge. Christos Tzolis gooide beelden van de kleedkamer op Instagram, en daarop zien we hoe Vermant zijn grote glimlach niet kan onderdrukken bij het horen van z'n eerste selectie. Ook ploegmaat Raphael Onyedika is door het dolle heen.



Vermant treedt in de voetsporen van vader Sven. Die was in zijn carrière goed voor 18 interlands voor de nationale ploeg, waarin hij niet wist te scoren. Vermant-senior maakte deel uit van de selectie van het WK in Japan en Zuid-Korea in 2002. Daar kwam hij één keer in actie, tegen Tunesië.

Tegenwoordig is Sven Vermant actief bij de nationale jeugdploegen. Hij behoort momenteel tot de staf van de U17, waarmee hij in Qatar vertoeft voor het WK.

Romeo Vermant bouwt momenteel aan zijn eigen carrière bij de nationale ploeg. Met zijn eerste selectie is de eerste horde alvast genomen. Afwachten of hij ook meteen speelminuten krijgt van Garcia.



