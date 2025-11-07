Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

De Rode Duivels werken in november een belangrijk tweeluik af tegen Kazachstan en Liechtenstein. Dat zal zonder Roméo Lavia moeten gebeuren, want de middenvelder van Chelsea is op dit moment niet fit om te spelen. Zo blijft het toptalent op de sukkel met blessures.

Het staat buiten kijf dat Lavia een van de grootste Belgische talenten is. De nog altijd maar 21-jarige speler van Chelsea toonde zijn uitzonderlijke kwaliteiten al bij Southampton, wat hem een toptransfer naar Stamford Bridge opleverde. Alleen wil het daar momenteel niet lukken om zich door te zetten.

Lavia sukkelde in het seizoensbegin al met een enkelblessure, en deze week viel hij opnieuw uit. In de wedstrijd tegen Qarabag in de Champions League moest Lavia al in de openingsfase naar de kant.

Enzo Maresca vindt het zonde

Chelsea-coach Enzo Maresca kan nog geen uitsluitsel geven over de precieze ernst van de blessure. "We hebben momenteel geen update over Roméo Lavia, dus we zullen nog een paar uur moeten wachten om alle onderzoeken af te ronden", klonk het op zijn persbabbel vrijdag. "Hij heeft pijn, dus moeten we hem onderzoeken."

"We hebben geprobeerd zijn speeltijd te beperken, maar het mocht niet baten... Het is jammer", voegde de Italiaanse oefenmeester er nog aan toe. Lavia en de Belgische voetbalfans hopen dat hij niet opnieuw lang aan de kant zal staan.

Chelsea blijft ondertussen wisselvallig presteren. Ondanks astronomische investeringen zijn de Londenaren slechts zevende in de Premier League. In de Champions League zijn ze twaalfde in de League Phase, na een 2-2 bij Qarabag.