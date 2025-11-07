Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

De Rode Duivels nemen het midden november op tegen Kazachstan en Liechtenstein. Rudi Garcia maakte zijn selectie bekend op vrijdag.

Rudi Garcia maakte zijn selectie voor de komende interlandperiode bekend op vrijdag. De Fransman riep twee nieuwe namen op, terwijl Diego Moreira er opnieuw bij is. Met Seys, Vanaken, Mechele en Vermant zijn er vier spelers van Club Brugge bij.

26 Devils on a mission to qualify for the World Cup! 🔥 pic.twitter.com/ZyxbMRw124 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 7, 2025

Bij de doelmannen zien we geen verrassingen. Courtois, Lammens, Sels en Vandevoordt werden opgeroepen. In de verdediging valt op dat Wout Faes er niet bij is.

Geen Faes, wel Ngoy en Vermant

Castagne, De Cuyper, De Winter, Mechele, Meunier, Moreira, Ngoy, Seys, Theate zijn de namen die het achteraan mogen klaarspelen tegen Kazachstan en Liechtenstein. Voor Ngoy is het zijn eerste selectie.

Ondanks de afwezigheid van Kevin De Bruyne, kiest Garcia niet voor nieuwe namen op het middenveld: Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken, Vanhoutte, Witsel zijn erbij.

Vooraan wel een kleine verrassing: Romeo Vermant zit voor het eerst bij de selectie. Van Lucas Stassin is er nog steeds geen spoor. De Ketelaere, Doku, Lukebakio, Openda, Saelemaekers, Trossard, Vermant zijn de aanvallers van onze nationale ploeg in november.