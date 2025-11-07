Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers
Foto: © photonews
Word fan van België! 2606

De Rode Duivels nemen het midden november op tegen Kazachstan en Liechtenstein. Rudi Garcia maakte zijn selectie bekend op vrijdag.

Rudi Garcia maakte zijn selectie voor de komende interlandperiode bekend op vrijdag. De Fransman riep twee nieuwe namen op, terwijl Diego Moreira er opnieuw bij is. Met Seys, Vanaken, Mechele en Vermant zijn er vier spelers van Club Brugge bij.

Bij de doelmannen zien we geen verrassingen. Courtois, Lammens, Sels en Vandevoordt werden opgeroepen. In de verdediging valt op dat Wout Faes er niet bij is.

Geen Faes, wel Ngoy en Vermant

Castagne, De Cuyper, De Winter, Mechele, Meunier, Moreira, Ngoy, Seys, Theate zijn de namen die het achteraan mogen klaarspelen tegen Kazachstan en Liechtenstein. Voor Ngoy is het zijn eerste selectie.

Ondanks de afwezigheid van Kevin De Bruyne, kiest Garcia niet voor nieuwe namen op het middenveld: Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken, Vanhoutte, Witsel zijn erbij.

Vooraan wel een kleine verrassing: Romeo Vermant zit voor het eerst bij de selectie. Van Lucas Stassin is er nog steeds geen spoor. De Ketelaere, Doku, Lukebakio, Openda, Saelemaekers, Trossard, Vermant zijn de aanvallers van onze nationale ploeg in november.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Rudi Garcia

Meer nieuws

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
1
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
1
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
2
5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

10:45
'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

11:00
4
Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

10:30
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
8
Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

22:30
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
11
Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

06:30
Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
16
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

08:10
6
Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

08:00
2
Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

07:40
1
Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

07:20
22
Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

07:00
5
Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

22:54
Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

23:00
3
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
2
FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

17:20
2
Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

22:00
8
Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

21:40
Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

21:30
Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

21:20
Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

21:00
Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League Analyse

Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League

20:40
6
STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

20:30
EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

20:20
Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

19:40
'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'

'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'

20:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 13/11 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 13/11 IJsland IJsland
Armenië Armenië 13/11 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 13/11 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 13/11 Italië Italië
Engeland Engeland 13/11 Servië Servië
Andorra Andorra 13/11 Albanië Albanië
Ierland Ierland 13/11 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje TatstOn TatstOn over 'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan' Andreas2962 Andreas2962 over Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" .. .. over Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers Snipergoal Snipergoal over De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken" cartman_96 cartman_96 over Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi: "Die twee moeten spelen" Eldonte Eldonte over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Dinkalink Dinkalink over Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht" King of Highbury King of Highbury over Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved