Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Jellert Van Landschoot trok vorige zomer naar KV Kortrijk met één duidelijk doel: promoveren naar de Jupiler Pro League en eindelijk afrekenen met zijn label van eeuwige 1B-speler. Zaterdag wacht een speciale wedstrijd tegen zijn ex-ploeg Patro Eisden, waar hij nog wat goed te maken heeft.

Na het faillissement van SK Deinze vond Van Landschoot onderdak bij Patro, maar de samenwerking met coach Stijn Stijnen bleek geen succes. “We speelden met een laag blok, veel lange ballen, dat lag me totaal niet", blikt hij terug in Het Nieuwsblad. “Maar ik heb respect voor wat Stijnen daar presteert.”

De Oost-Vlaming koos deze zomer dan ook bewust voor Kortrijk, waar hij onder Marink Reedijk een offensievere rol kreeg. “Hier voel ik me eindelijk weer voetballer. Alles is goed geregeld en de ambitie is groot.”

Ultieme droom om in 1A te spelen

Zaterdag wordt het voor Kortrijk een stevige test tegen een stug Patro, dat bekendstaat om zijn strijdlust. “We weten dat ze het ons moeilijk gaan maken, maar als we winnen, slaan we een mooie kloof", zegt Van Landschoot strijdvaardig.

Kortrijk presteert voorlopig uitstekend buitenshuis, maar wil nu ook thuis bevestigen. “De zege op Beerschot gaf vertrouwen. Nu moeten we tonen dat we constant kunnen zijn.”

Voor Van Landschoot staat er veel op het spel. “Met Kortrijk in 1A spelen is mijn ultieme droom", besluit hij. “Ik wil dat 1B-stempel kwijt. Hoe meer volk in het stadion, hoe beter ik speel, dat geeft me vleugels.”

