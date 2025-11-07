Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Foto: © photonews

De Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond heeft vrijdag de definitieve sancties uitgesproken voor Max Dean en Daam Foulon. Beide spelers kregen een schorsing opgelegd na hun rode kaarten in respectievelijk de duels tegen OH Leuven en STVV.

Daam Foulon mist één wedstrijd

Daam Foulon kreeg eerder van het Disciplinair Comité een voorstel van één speeldag effectieve schorsing en één met uitstel. Het bondsparket ging daartegen in beroep en vroeg om minstens twee speeldagen effectief. De Disciplinaire Raad ging daar niet in mee en bevestigde vrijdag dat Foulon één wedstrijd effectief geschorst wordt, met twee extra duels onder voorbehoud. Daardoor mist hij enkel het komende duel tegen La Louvière.

De rode kaart van Foulon op het veld van STVV leidde tot discussie, maar de uiteindelijke straf blijft beperkt. Het beroep van het bondsparket werd dus slechts gedeeltelijk gehonoreerd. De speler blijft beschikbaar voor de daaropvolgende wedstrijden, tenzij hij zich opnieuw misdraagt binnen de periode van uitstel.

Max Dean krijgt vier speeldagen schorsing

KAA Gent-spits Max Dean werd zwaarder gestraft. Zijn tackle op een speler van OH Leuven werd aanvankelijk bestraft met twee speeldagen effectief en twee met uitstel. Het bondsparket vond die sanctie onvoldoende. “Een beloning”, noemde het parket die straf, zo citeert Het Nieuwsblad hem, en wees op de ernst van de overtreding: “Met de studs vooruit en gestrekt been, in de knieholte van de tegenstander.”

Ook de reactie van Dean na zijn uitsluiting werd door het bondsparket als problematisch beschouwd. KAA Gent bracht aan dat het reglement niet voorziet in extra bestraffing voor gedrag na een rode kaart. Bondsprocureur Ebe Verhaegen stelde echter dat die interpretatie niet klopt. “Er staat ongepaste houding na uitsluiting, niet wegens uitsluiting”, aldus het bondsparket.

Scheidsrechter Wesli De Cremer werd als getuige gehoord en gaf aan dat hij Dean ook zonder de tackle zou hebben uitgesloten. “Dan had ik rood gegeven voor agressief gedrag”, vertelde hij. De Disciplinaire Raad volgde het standpunt van het bondsparket en legde Dean uiteindelijk vier speeldagen schorsing op: drie effectief voor de tackle en één voor zijn gedrag na de rode kaart.

