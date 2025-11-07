"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De druk op Stef Wils is groter dan ooit. Antwerp staat na een reeks teleurstellende resultaten op de voorlaatste plaats en de supporters beginnen ongeduldig te worden. De wedstrijden tegen La Louvière en Dender lijken zijn laatste kans om het tij te keren.

De stoel van Stef Wils wankelt als nooit tevoren. Antwerp staat na een reeks teleurstellende resultaten pas op de voorlaatste plaats in het klassement, en dat kan natuurlijk niet. Afgelopen weekend verloor The Great Old nog met 0-1 van STVV.

Al was het toch vooral de manier waarop: Antwerp speelde gewoon slecht. Het moet beter, en tegen La Louvière dit weekend en Dender het weekend erop kan de club dat tonen. Het is waarschijnlijk ook de laatste kans voor Wils om zich te bewijzen.

Hij was maandag niet op training, toen er overlegd werd. "Maandag heb ik onze match tegen STVV geanayseerd en de volgende tegenstander, La Louvière, voorbereid", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Daarom was ik ook niet op de training."

Kan Stef Wils zijn laatste kans ook grijpen?

"Dinsdag hadden we een vrije dag. Dat was voor mij en mijn spelers belangrijk om de hoofden leeg te maken en er woensdag weer met de nodige energie te staan", gaat hij verder. Maar er was dus ook nog dat overleg.

"Toch verliep dat gesprek niet anders dan anders. Welke boodschap ik meekreeg? Dat blijft interne keuken. Of ik verrast ben dat ik hier nog zit? Kijk: ik kan alleen mijn energie steken in mijn werk en mijn spelers", gaat Wils verder.

En dus staat er serieus wat druk achter. Dit weekend wordt er een zege verwacht, anders zal er ongetwijfeld slecht nieuws volgen. "Ik ben open en eerlijk geweest tegen mijn jongens. In de twee thuiswedstrijden tegen La Louvière en Dender moeten we voor 6 op 6 gaan, da’s duidelijk voor iedereen. Maar we moeten het samen doen", besluit Wils.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (08/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière
Stef Wils

Meer nieuws

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
5
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
2
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
3
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
2
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
5
5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

10:45
'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

11:00
7
Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

10:30
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
18
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
18
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

07:20
27
Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
19
Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

08:10
6
Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

08:00
2
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

07:40
1
Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

07:00
5
Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

06:30
Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

22:54
Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

23:00
3
Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

22:30
Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

21:30
Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 08/11 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje Charly Charly over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Joe Joe over Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder Joe Joe over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" Joske89 Joske89 over Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat Real09 Real09 over Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging André Coenen André Coenen over De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan' JaKu JaKu over Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten JaKu JaKu over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved