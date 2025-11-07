"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

De druk op Stef Wils is groter dan ooit. Antwerp staat na een reeks teleurstellende resultaten op de voorlaatste plaats en de supporters beginnen ongeduldig te worden. De wedstrijden tegen La Louvière en Dender lijken zijn laatste kans om het tij te keren.

De stoel van Stef Wils wankelt als nooit tevoren. Antwerp staat na een reeks teleurstellende resultaten pas op de voorlaatste plaats in het klassement, en dat kan natuurlijk niet. Afgelopen weekend verloor The Great Old nog met 0-1 van STVV.

Al was het toch vooral de manier waarop: Antwerp speelde gewoon slecht. Het moet beter, en tegen La Louvière dit weekend en Dender het weekend erop kan de club dat tonen. Het is waarschijnlijk ook de laatste kans voor Wils om zich te bewijzen.

Hij was maandag niet op training, toen er overlegd werd. "Maandag heb ik onze match tegen STVV geanayseerd en de volgende tegenstander, La Louvière, voorbereid", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Daarom was ik ook niet op de training."

Kan Stef Wils zijn laatste kans ook grijpen?

"Dinsdag hadden we een vrije dag. Dat was voor mij en mijn spelers belangrijk om de hoofden leeg te maken en er woensdag weer met de nodige energie te staan", gaat hij verder. Maar er was dus ook nog dat overleg.

"Toch verliep dat gesprek niet anders dan anders. Welke boodschap ik meekreeg? Dat blijft interne keuken. Of ik verrast ben dat ik hier nog zit? Kijk: ik kan alleen mijn energie steken in mijn werk en mijn spelers", gaat Wils verder.

En dus staat er serieus wat druk achter. Dit weekend wordt er een zege verwacht, anders zal er ongetwijfeld slecht nieuws volgen. "Ik ben open en eerlijk geweest tegen mijn jongens. In de twee thuiswedstrijden tegen La Louvière en Dender moeten we voor 6 op 6 gaan, da’s duidelijk voor iedereen. Maar we moeten het samen doen", besluit Wils.