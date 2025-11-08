18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

Foto: © photonews

Mihajlo Cvetkovic is pas 18, maar de jonge Anderlecht-spits spreekt al met de maturiteit van een ervaren prof. Onder coach Besnik Hasi bloeit hij open, en die relatie blijkt hecht.

“We praten elke dag met elkaar”, vertelt Cvetkovic in LDH. “Hij vraagt veel van mij, maar zegt me altijd eerlijk wat goed is en wat beter kan." Hasi gebruikt soms grote namen om de jongeling te motiveren. “We hebben het al gehad over Aleksandar Mitrovic, en hij wordt vaak als voorbeeld gebruikt. Toen ik eens met een kilo te veel terugkwam van de nationale ploeg, zei Hasi lachend: ‘Wees voorzichtig, want ik heb al problemen gehad met Mitro toen hij wat te zwaar stond.’”

De jonge Serviër weet de humor van zijn coach te waarderen, maar benadrukt vooral de steun die hij krijgt. “Voor de match tegen STVV belde hij me nog om te zeggen dat ik me geen zorgen moest maken als ik niet zou scoren, dat het belangrijkste was dat ik mezelf toonde. En toen scoorde ik natuurlijk meteen. Hij helpt me echt enorm.”

Cvetkovic vergelijkt zich met Firmino

Ook over zijn idolen is Cvetkovic openhartig. “Romelu Lukaku was mijn grote voorbeeld. Ik heb heel wat van zijn wedstrijden gezien toen ik klein was. Hij is zo sterk, hij kan twee verdedigers tegelijk bezighouden. Als hij ooit terugkeert naar Anderlecht, zal ik hem met plezier mijn nummer 9 geven.”

“Daarnaast keek ik vroeger ook op naar Zlatan Ibrahimovic en Sergio Agüero, en nu vooral naar Lautaro Martínez van Inter. Vraag me niet om te kiezen tussen Lautaro en Lukaku, dat kan ik niet. Ze zijn allebei fantastisch.”

Tot slot vergelijkt hij zichzelf met een ander type spits. “Ik hield ook veel van Firmino bij Liverpool en van Gabriel Jesus. Ze lijken op elkaar: technisch, slim, hardwerkend. Ik denk dat ik binnen drie of vier jaar ook dat niveau kan halen. Ik heb het potentieel om zo’n spits te worden.”

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/11).

