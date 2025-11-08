Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

Anderlecht won vorige week wel met 3-1 van KV Mechelen, maar de druk op coach Besnik Hasi blijft groot. Spits Adriano Bertaccini sprak nu openhartig over die situatie en over de steun binnen de spelersgroep.

De laatste weken en maanden kwam er enorm veel kritiek op Anderlecht-coach Besnik Hasi. De Kosovaar staat onder druk, al kon paars-wit vorig weekend wel met 3-1 winnen van KV Mechelen.

De Anderlecht-spelers hebben uiteraard ook wel door dat het voor hun trainer niet makkelijk is. Adriano Bertaccini liet zich over de situatie uit bij Het Laatste Nieuws.

Fans die Hasi uitfluiten deed pijn bij Bertaccini

"Wij proberen ons daarvan af te sluiten", opent de spits. "Maar als je voor de wedstrijd hoort dat hij wordt uitgefloten, doet dat pijn. Wij staan als groep volledig achter de coach, dat zag je ook aan de manier waarop we tegen Mechelen hebben gereageerd."

Anderlecht won in de beker met 2-0 van KVK Ninove, maar het spel was niet goed. De fans keerden zich toen echt tegen Hasi, waarna een groepsgesprek volgde zonder de trainer. Bertaccini liet zich niet bepaald gelden toen.





"Neen, ik ken mijn plaats. Hier zijn spelers die al meer dan 200 wedstrijden voor Anderlecht hebben gespeeld en meer recht van spreken hebben. Ik houd mij dan liever even op de achtergrond", besluit de spits.