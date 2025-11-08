Reactie Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
| 1 reacties
Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils
Foto: © photonews

Het is moeilijk voor te stellen dat de positie van Stef Wils niet in het gedrang kwam zonder Antwerpse winst tegen La Louvière. Gelukkig voor hem werd er wel gewonnen. Op de steun van de spelersgroep kan hij schijnbaar wel nog rekenen.

Zal de druk op Stef Wils nu ook effectief afnemen na de eerste competitiezege sinds augustus? Het leidt niet de minste twijfel hoe Vincent Janssen daarnaar kijkt. "Het is de pers die de druk bepaalt, want wij als spelers zijn heel blij met de coach. Of we een goede of slechte dag hebben: hij werkt elke dag met ons. Hij geeft zich honderdduizend procent. Je mag het aan elke speler vragen: iedereen waardeert dat."

Janssen zweert dus dat dit niet enkel zijn persoonlijke mening is maar op dit vlak kan spreken in naam van heel de spelersgroep. "Hij leert ons dingen bij", gaat zijn verdediging van Wils verder. "Als team zijn we heel blij met hem. Op dat vlak is er geen thema. Natuurlijk willen de supporters geen degradatievoetbal zien, maar hun kritische geluiden zijn niet enkel naar de trainer gericht."

Bevrijdend gevoel bij Antwerp na zege

Het was uiteraard ook uitkijken naar de uitspraken van Wils na de wedstrijd tegen La Louvière. Hij bleef zijn nuchtere zelve. "Ik ben niet alleen blij voor mezelf, maar ook voor de jongens." De manier waarop Praet na de 2-0 naar hem liep, verraadt wel dat de spelers voor hem wilden strijden. "Uiteraard voelt het bevrijdend. We hadden al lang geen overwinning behaald en dat leeft ook bij de jongens."

Zaterdagavond telden vooral de punten. De kwaliteit van het spel had voor een keertje niet de prioriteit. "Je kan niet van vandaag op morgen van nul naar honderd gaan. Ik hoopte vooral om fighting spirit, intensiteit en duelkracht te zien. We moeten wedstrijden proberen te winnen om weg te geraken uit de onderste regionen", verliest Wils de rangschikking niet uit het oog. 

Trainer en spelers Antwerp spreken steun uit voor elkaar

Als Vincent Janssen dan verklaart dat de spelers als een blok achter hem staan, dan moet dat bij Stef Wils toch enorm deugddoen. "Ik heb hetzelfde met mijn spelers", benadrukt de trainer van Antwerp. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

