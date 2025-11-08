Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

Na zestien opeenvolgende overwinningen in de Bundesliga heeft Bayern München voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. Op het veld van Union Berlin eindigde de wedstrijd in een 2-2-gelijkspel, waarmee de indrukwekkende reeks van de Duitse recordkampioen werd onderbroken.

Doelpunten aan beide zijden, Kane redt punt

Union Berlin kwam in de eerste helft op voorsprong via Doekhi. Bayern reageerde kort voor rust met de gelijkmaker van Diaz. In de tweede helft bleef het evenwicht behouden tot de slotfase, waarin Union opnieuw via Doekhi op voorsprong kwam. Bayern wist echter in de laatste minuten alsnog een punt veilig te stellen via een treffer van de Engelse spits.

De wedstrijd werd gekenmerkt door een hoog tempo en fysieke intensiteit. Bayern had het meeste balbezit, maar slaagde er niet in om het overwicht om te zetten in een overwinning. Union Berlin toonde zich bijzonder efficiënt in de afwerking en maakte optimaal gebruik van de geboden kansen.

Kompany ziet foutloos parcours onderbroken

De puntendeling betekent het eerste puntenverlies voor Bayern in de competitie. De ploeg stond tot dan toe met het maximum van de punten aan de leiding. De reeks van zestien zeges op rij is daarmee ten einde. De wedstrijd volgde kort op een zware Europese confrontatie, wat mogelijk invloed had op het fysieke rendement van de spelers.

Ondanks het puntenverlies blijft Bayern aan de leiding in het klassement. De ploeg behoudt een comfortabele voorsprong op de achtervolgers. Voor Kompany is het de eerste keer dit seizoen dat zijn team niet als winnaar van het veld stapt in de Bundesliga.

Vooruitblik op volgende speeldagen

De technische staf zal de wedstrijd analyseren en zich richten op herstel richting de volgende competitiewedstrijd. De focus ligt op het behouden van de competitieve lijn en het vermijden van een negatieve spiraal. De kern blijft grotendeels fit, al zijn er enkele spelers met lichte blessures.

Bayern München
Union Berlin

Bundesliga

 Speeldag 10
Werder Bremen Werder Bremen 2-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 2-2 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 09/11 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/11 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

