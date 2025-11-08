Nieuwe rel in Kameroen: Marc Brys weigert bevel van bond... en kan bondscoach worden bij ander land

Voor de beslissende kwalificatiewedstrijden belandt Marc Brys opnieuw in het oog van de storm in Kameroen. De Belgische coach weet dat zijn avontuur daar wel eens snel afgelopen kan zijn. Ondertussen houdt hij al een ander project in gedachten.

De situatie van Marc Brys blijft bijzonder precair in Kameroen. De Ontembare Leeuwen stelden teleur in de WK-kwalificaties: ze grepen naast de eerste plaats in hun groep en moeten nu via de barrages proberen een ticket voor het WK 2026 te veroveren.

In Marokko, op neutraal terrein, neemt Kameroen het in de halve finale op tegen Congo-Kinshasa. Aan de andere kant treffen Nigeria en Gabon elkaar. De winnaars spelen tegen elkaar voor het allerlaatste Afrikaanse WK-ticket.

Verenigde Arabische Emiraten houden Brys in de gaten

Ondertussen is er opnieuw een rel ontstaan rond de Belgische bondscoach. Brys is al in Marokko om zich voor te bereiden op de wedstrijden, maar de Kameroense voetbalbond (FECAFOOT) eist dat hij eerst naar Yaoundé komt om een persconferentie te geven en zijn selectie bekend te maken. Brys weigert dat en wil zich uitsluitend op het sportieve focussen.

Dat legt de toch al gespannen relatie tussen Brys en de federatie opnieuw onder vuur, net op een moment dat zijn toekomst afhangt van het resultaat in deze barrages. Maar er lijkt al een alternatief klaar te liggen voor de Belgische trainer.

Volgens onze informatie zou de 63-jarige coach bondscoach kunnen worden van de Verenigde Arabische Emiraten als het misloopt met Kameroen. Hij zou dus mogelijk gewoon bij een nationale ploeg aan de slag blijven, maar dan in een volledig andere regio.

Opvallend detail: Brys werd onlangs nog gefeliciteerd door Rafa Yuste, vicepresident van FC Barcelona, tijdens een bezoek in Catalonië. Deze zomer werd Yuste zelf genoemd als nieuwe CEO van Al-Nassr, waar ook Marc Brys in het verleden al gelinkt werd.