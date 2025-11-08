Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

Lorenz Lomme
Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne zal een tijdje aan de kant staan na de zware blessure die hij opliep in de topper tegen Inter. De Belg is ondertussen al geopereerd en werkt aan zijn terugkeer. Ook Romelu Lukaku ligt nog in de lappenmand. Ondertussen heeft Napoli grote plannen.

Napoli wordt dit seizoen geteisterd door blessures. Lukaku kwam deze jaargang nog niet in actie voor zijn club, na de hamstringblessure die hij opliep in de voorbereiding. En ook De Bruyne, die andere Belgische ster van de Italiaanse kampioen, ligt momenteel in de lappenmand.

Geen Belgisch geweld dus momenteel in het Stadio Diego Armando Maradona, waar Napoli zijn thuiswedstrijden afwerkt. Maar voor hoelang nog? Voorzitter Aurelio De Laurentiis wil namelijk verhuizen naar een nieuwe tempel.

Het huidige stadion is een "puinhoop"

De Laurentiis was op 7 november aanwezig op het Football Business Forum, dat in Milaan plaatsvond. Daar had hij het over het huidige stadion van Napoli. "Een puinhoop", zei hij volgens Het Nieuwsblad. De flamboyante Italiaan gaf meer tekst en uitleg.

"Het is een oud stadion met een atletiekpiste rond die het niet aangenaam maakt voor toeschouwers. Er is zelfs een gracht die de afstand tussen veld en fans nog groter maakt. Ik zeg dit al sinds de komst van Ancelotti (die in 2018 toekwam n.v.d.r.)"

Napoli huurt het stadion bovendien van de stad, wat De Laurentiis de vergelijking doet maken met PSG. "Zij betalen evenveel huur als wij voor het stadiongebruik, alleen heeft PSG wél de exclusiviteitsrechten op het Parc des Princes en verdient het er 100 miljoen euro aan. Wij kunnen er slechts drie dagen gebruik van maken: de dag voor de match, de wedstrijddag en de dag erna."

Het huidige stadion renoveren ziet De Laurentiis niet zitten. Dat zou lang duren en Napoli een pak inkomsten doen mislopen. Daarom mikt hij op een nieuwe thuishaven met zo'n 70.000 plekjes. Voorlopig krijgen Napoli en De Laurentiis wel nog geen steun van de Italiaanse overheid, die hij "misschien wel de grootste vijanden van het voetbal" noemt. Het project lijkt daardoor op de lange baan geschoven te worden.

