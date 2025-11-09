Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"
Foto: © photonews

Beerschot zag zijn ongeslagen reeks eindigen tegen KV Kortrijk. Coach Mo Messoudi keek terug op de nederlaag en uitte vooral kritiek op de scheidsrechter: volgens hem wordt Beerschot thuis te vaak benadeeld.

Beerschot was lange tijd de enige Belgische profclub die nog ongeslagen was. Maar KV Kortrijk maakte afgelopen weekend een eind aan die reeks. De Kerels wonnen met 1-2.

Beerschot-coach Mo Messoudi kwam nu nog eens terug op die nederlaag bij Gazet van Antwerpen. "We moeten naar onszelf kijken. We kwamen snel 0-1 achter tegen een ploeg die stevig kan verdedigen in een laag blok en de wedstrijdomstandigheden zaten niet echt mee met die vroege achterstand."

Wordt Beerscho vaak benadeeld in eigen huis?

Verder was Messoudi ook niet zo gelukkig met de ref. "Daarnaast was ook de scheidsrechter heel matig. Thuis worden we vaak benadeeld." Een opvallende claim van de trainer.

"Ik heb de indruk dat scheidsrechters denken dat ze zich niet mogen laten beïnvloeden door het thuispubliek en de omstandigheden, maar toch gebeurt het", gaat de Beerschot-coach verder.

"Brecht Dejaegere had een tweede gele kaart moeten krijgen en er werd veel tijd gerekt. Hij floot veel kleine beslissingen in ons nadeel en dan was er nog die penaltyfase."

