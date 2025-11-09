Flater van Neuer? Kompany spreekt klare taal na eerste puntenverlies met Bayern München

Bayern München liet voor het eerst dit seizoen punten liggen in de Bundesliga. Op bezoek bij Union Berlin eindigde de wedstrijd op een 2-2 gelijkspel. Coach Vincent Kompany gaf na afloop een zakelijke analyse van het duel.

Analyse van de eerste helft

Volgens Kompany was het begin van de wedstrijd ondermaats. Hij gaf aan dat zijn ploeg in de openingsfase te vaak te laat kwam en de tweede bal verloor. “In de eerste helft deden we niet genoeg. We kwamen 1, 2, 3 stappen te laat, en verloren de tweede bal vaak”, stelt hij bij Het Laatste Nieuws. Union Berlin bleek sterk op stilstaande fases, iets waar Bayern zich onvoldoende tegen wist te wapenen. De Belgische coach benadrukte dat het verschil in de details zat.

Vanaf het halfuur zag Kompany beterschap in het spel van zijn team. Hij nuanceerde de kritiek door te stellen dat de prestatie vanaf dat moment niet slecht was. “Vanaf minuut 30 kan ik niet zeggen dat we slecht gepresteerd hebben”, klinkt het. De wedstrijd verliep moeizaam, maar dat was volgens hem te verwachten gezien de kwaliteiten van de tegenstander.

Kompany over Neuer en het team

De fout van doelman Manuel Neuer bij een van de tegendoelpunten werd door Kompany niet afzonderlijk besproken. Hij weigerde zijn keeper publiekelijk te bekritiseren. “Wat wil je dat ik zeg? Dat ik iets ga zeggen over mijn eerste doelman? Natuurlijk niet”, vertelt hij.

Kompany benadrukte dat het om een collectieve verantwoordelijkheid gaat. “Dit is een teamsport. Als we een goal slikken, loopt het altijd op meerdere plaatsen mis”, zegt hij.





Ondanks het puntenverlies zag Kompany ook positieve elementen in het optreden van zijn ploeg. Hij wees op de veerkracht die Bayern toonde door terug te komen in de wedstrijd. “Over het algemeen zijn er wel wat positieve zaken. De manier waarop we zijn teruggeknokt en een punt hebben gepakt”, stelt hij.

Daarnaast haalde hij aan dat concurrent Leipzig eveneens punten liet liggen, wat het resultaat enigszins verzacht. De coach sloot af met een nuchtere conclusie. “Wij speelden niet slecht, zij deden gewoon veel dingen goed”, besloot hij.