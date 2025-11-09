Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

Anderlecht beleeft woelige weken. Ondanks de bekerzege tegen Ninove klonk er luid boegeroep voor coach Besnik Hasi. Toch zegt Lucas Hey niets meegekregen te hebben van die kritiek, en legt hij uit waarom.

Anderlecht heeft het de laatste maanden echt niet gemakkelijk. Onlangs won het in de Beker van België met 2-0 van KVK Ninove, al was het spel echt niet om over naar huis te schrijven. Er volgden fluitconcerten voor coach Besnik Hasi.

Maar opvallend: verdediger Lucas Hey beweert dat hij daar allemaal niets van heeft meegekregen. "Ik weet niets van de kritieken op de coach, ik lees geen kranten", zei hij bij De Zondag. Na die bekerwedstrijd volgde er een meeting.

Meeting van de Anderlecht-spelers ging niet over Hasi

"Maar die meeting ging echt niet over de coach hoor", gaat Hey verder. Het was er eentje van de spelersgroep apart, zonder Hasi en zijn staf. "We bekeken eerder hoe we hem beter konden helpen."

"We gingen voor de spiegel staan: individueel en als team. Hoe we consistenter konden zijn: soms voetbalden we één helft heel goed en dominant en dan weer een helft slecht. Hoe konden we dat probleem oplossen, stabieler worden, negentig minuten goed voetballen?", besluit de Deen.





En het zal wel geholpen hebben: Anderlecht won vorig weekend met 3-1 van KV Mechelen. Een deugddoende zege, maar nu volgt de echte test pas: zondag ontvangt het Club Brugge in het Lotto Park (13u30).