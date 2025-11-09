Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"
Een zucht van opluchting ging zondag door het Lotto Park. Voor het eerst in vier en een half jaar versloeg Anderlecht nog eens Club Brugge in eigen huis. Het was Thorgan Hazard die voorop ging in de strijd.

“Het was inderdaad lang geleden dat we ze nog eens konden kloppen”, reageerde Hazard na de 1-0-zege. “Dit doet deugd voor iedereen. We wisten dat er iets mogelijk was vandaag. De coach had ons goed voorbereid en we hebben goed verdedigd én veel kansen gecreëerd.”

De overwinning komt op een belangrijk moment voor paars-wit en coach Besnik Hasi, die de voorbije weken stevig onder druk stond. “We moeten nu proberen een reeks neer te zetten”, ging Hazard verder. “Te vaak zakt ons niveau na een gewonnen wedstrijd. Zo’n reeks is nodig voor het vertrouwen. En het is ook gewoon fijn om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan.”

Hazard wist meteen dat hijzelf niet scoorde

Hasi hield opnieuw vast aan dezelfde elf als vorige week, en dat leverde stabiliteit op. “We hebben nood aan continuïteit”, erkende Hazard. “Er zijn veel geblesseerden geweest, en de coach moet keuzes maken in een brede kern. Door die stabiliteit groeit het vertrouwen bij iedereen. Dat zie je ook in het spel.”

Met een scherpe voorzet dwong Hazard de own goal van Mechele af, al werd het doelpunt aanvankelijk aan hem toegekend. “Ik wist direct dat het niet ik was die scoorde”, lachte de middenvelder. “En Cvetkovic raakte de bal ook niet. Het belangrijkste is dat die bal er gewoon in ging.”

De oud-Rode Duivel lijkt opnieuw naar zijn beste vorm te groeien. “Ik zit in een goede periode. Ik speel veel, ben beslissend en blijf blessurevrij. Op mijn leeftijd moet je nog beter voor je lichaam zorgen. We werken hard bij Anderlecht, harder dan ik gewend was in Duitsland, eerlijk gezegd. Dat verraste me.”
 

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG

