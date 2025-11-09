Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Deze zomer vertrok Johan Bakayoko van PSV naar Leipzig, maar hij slaagt er niet in om zijn basisplaats te behouden. De Rode Duivel is zijn plek kwijt.

Waar is de flitsende Johan Bakayoko van PSV gebleven? Deze zomer verhuisde de jonge Belgische winger met hoge verwachtingen naar RB Leipzig, maar in Duitsland heeft hij het moeilijk om te overtuigen. Drie doelpunten in elf wedstrijden, wisselvallige prestaties en zijn basisplaats kwijt.

Zaterdagavond begon hij voor de derde keer op rij op de bank in de Bundesliga. Hij viel in de 67e minuut in tijdens de 3-1 nederlaag tegen Hoffenheim, maar kon het tij niet keren. De Rode Duivel ondervindt dat de Bundesliga genadeloos is.

Foute keuze?

Nochtans vertrok de Belg uit Eindhoven met status en een veelbelovende toekomst. De aanpassing verloopt echter veel moeilijker dan verwacht. De concurrentie is stevig en de eisen van het Duitse voetbal zijn hoog.

Zijn moeilijkheden hebben ook gevolgen voor de nationale ploeg. Sinds Rudi Garcia bondscoach is, heeft de ex-PSV’er geen kans meer gekregen. Een opvallend contrast met de periode onder Domenico Tedesco, toen hij wél minuten maakte.

Niets is verloren, maar de tijd dringt. Wil Bakayoko erbij zijn op het WK 2026, dan zal hij zijn niveau en vooral zijn vertrouwen moeten terugvinden.

