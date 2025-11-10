Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

Het afgelopen voetbalweekend serveerde ons RSC Anderlecht tegen Club Brugge. Paars-Wit haalde het met 1-0 na een goede eerste helft waarin het de score wist te openen. Hein Vanhaezebrouck laat bij Het Nieuwsblad zijn licht schijnen op de evolutie van de Brusselaars.

Anderlecht legde veel vuur aan de dag tegen Club Brugge, dat flauw acteerde na de uitstekende prestatie tegen FC Barcelona. De Brusselaars komen door de zege tot op vier punten van de aartsrivaal uit Brugge en hopen dit seizoen een woordje mee te spreken in het titeldebat. Toch ziet Vanhaezebrouck ze niet meedoen om de prijzen, om één bepaalde reden.

"De magere prestaties buitenshuis. Daarom vind ik het voorbarig om Anderlecht nu weer tot titelkandidaat te bombarderen", aldus Vanhaezebrouck. "En dat geldt ook voor Club Brugge. De cijfers op verplaatsing zullen ook bij hen beter moeten, wil Club dit seizoen kampioen worden."

Vanhaezebrouck geniet van Hazard

Waarna de ex-trainer van Anderlecht wat dieper inging op enkele individuele prestaties. "Bertaccini, Cvetkovic, maar ook Hazard en Angulo: ze zaten alle vier in de match. Thorgan krijgt vaak kritiek maar hij gaat er elke wedstrijd voor, loopt als een gek, is het meest van iedereen in de acties betrokken."

"Met wisselend succes misschien, maar Hazard blijft van groot belang. Daar komt nu ook Angulo bij, die verdedigend zijn werk uitstekend doet, maar na de wedstrijd op Charleroi nu ook weer voorwaartse acties durft aan te gaan", aldus Vanhaezebrouck, die ook Besnik Hasi bewierookt. "Hasi en zijn staf verdienen een pluim voor hun aanpak", klinkt het.





Anderlecht lijkt zo in de goede flow te zitten, na eerdere zeges tegen KV Mechelen en KVK Ninove. In het Lotto Park zullen ze het dan ook ongetwijfeld spijtig vinden dat de interlandbreak net nu valt.