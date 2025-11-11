Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

De loopbaan van N.V. (22) leek veelbelovend. De jonge doelman trainde bij topclubs en gold als een talent met toekomst. Maar die droom kreeg een dramatische wending: op 1 november werd hij opgepakt in een onderzoek naar fraude, schrijft HLN.

Op jonge leeftijd stond N.V. al bij FC Brussels, KV Mechelen, PSV, OH Leuven, Charleroi en Anderlecht onder contract. Een indrukwekkend lijstje voor iemand die nog maar 19 was. In Neerpede trainde hij met spelers die vandaag op het hoogste niveau spelen. Zelf kon hij door stevige concurrentie bij Anderlecht geen doorbraak forceren en verliet hij de club begin 2022.

Daarna volgde een moeilijke periode. Zonder club trainde hij even mee bij Free Pro Players FC, maar blessureleed en persoonlijke problemen maakten het zwaar. Toch bleef hij dromen van een terugkeer in het profvoetbal, via kleinere teams als Namen en Ninove.

Bankkaartfraude

Die comeback lijkt nu verder weg dan ooit. De jonge doelman werd vorige week opgepakt in een onderzoek naar een bende die zich bezighield met bank-aan-huisfraude. Criminelen deden zich voor als bankmedewerkers om bankkaarten, pincodes en zelfs waardevolle spullen van hun slachtoffers te bemachtigen.

Volgens het gerecht werd N.V. ingeschakeld om bij slachtoffers langs te gaan en hun bezittingen “in veiligheid” te brengen. Hij liep tegen de lamp in Londerzeel, waar hij betrapt werd tijdens zo’n bezoek.

De onderzoeksrechter liet hem intussen vrij onder elektronisch toezicht. N.V. draagt een enkelband en mag voorlopig zijn woning niet verlaten. Zijn advocaten willen voorlopig geen commentaar geven.

