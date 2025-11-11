Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet was een aandachtig toeschouwer tijdens de overwinning van Anderlecht (1-0) tegen Club Brugge afgelopen zondag. De analist vond de overwinning van Paars-Wit verdiend.

"Anderlecht heeft eindelijk de vloek doorbroken en weer gewonnen van zijn eeuwige rivaal. Het was verdiend", verklaarde Gillet in het programma Complètement Foot van de RTBF.

"Voor mij gaat niet alleen over de overwinning vanmiddag, want Anderlecht was baas van begin tot eind. Ik was in het stadion, er was een goede sfeer en het doet deugd om dat allemaal te zien", vervolgde hij.

De voormalige Rode Duivel ziet dat er ook meer regelmaat zit in de prestaties van Paars-Wit: "Geen verrassingen in het spel van Anderlecht, maar er is wel een constante. Het is een team dat goed samenwerkt en de twee aanvallers hebben enorm hard gewerkt terwijl ze heel aanwezig waren in het strafschopgebied om de kansen af te maken."

Ook de coach wordt betrokken in de lofzang van Gillet. "Ik denk dat Besnik Hasi zijn team goed opgepept en gemotiveerd heeft. Het was uitstekend om te profiteren van de inspanning van de Bruggelingen in de Champions League deze week door de wedstrijd te beginnen als hongerige wolven om hen onder druk te zetten, en de spelers hadden dat goed begrepen."





Guillaume Gillet had ook lof voor Nathan De Cat. "Ik hou van zijn houding, want hij is heel ontspannen en toont al veel metier. Op zijn 17e heeft hij Hans Vanaken flink het leven zuur gemaakt, die normaal gesproken 'op zijn sloffen komt spelen' in het Astridpark. Maar vandaag stuitte hij op deze jonge jongen die speelde alsof het zijn vijftigste topper was."