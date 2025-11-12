"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT

Voormalig sportjournalist Frank Raes kijkt terug op een lange carrière bij VRT en Extra Time. Sinds zijn pensioen vult hij zijn dagen met reizen, fotografie en het vaderschap. Zijn nieuwe levensritme brengt rust, maar ook nieuwe bezigheden.

Het pensioen van Frank Raes

Na zijn officiële pensioen bleef Raes nog enkele jaren actief bij Extra Time. Uiteindelijk besloot hij definitief te stoppen. “Na mijn wettelijk pensioen op mijn 65ste bleef ik nog tweeënhalf jaar lang ‘Extra Time’ presenteren, maar op den duur moet je inzien dat het genoeg geweest is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het afscheid van het scherm verliep zonder spijt, al bleef hij het voetbal volgen. Extra Time kreeg uiteindelijk nog twee andere presentatoren, maar verdween na vorig seizoen van het scherm.

Hij benadrukt dat het belangrijk is plaats te maken voor jongere generaties. “Je mag je nooit verzetten tegen de jeugd en je positie blijven opeisen. De 25-jarigen winnen toch.” Daarmee geeft hij aan dat vernieuwing in de media noodzakelijk is.

Nieuwe bezigheden en vaderschap

Sinds zijn pensioen richt Raes zich op andere activiteiten. Hij wandelt dagelijks en legt daarbij grote afstanden af. “10.000 stappen per dag, fotograferen en mijn jongste zoon opvoeden.” Zijn passie voor fotografie resulteerde in een fotoboek dat recent werd uitgebracht. Naast zijn hobby’s blijft hij betrokken bij zijn gezin. “Ik smeer nog elke ochtend boterhammen voor mijn jongste zoon Bill.”

De overgang naar zijn pensioen vroeg tijd om te wennen. “In het begin moest ik eraan wennen om zelf mijn tijd in te vullen.” Hij leerde gaandeweg zijn dagen anders te structureren en ontdekte dat verveling geen plaats kreeg. Raes begon zijn carrière eind jaren zeventig bij de radio en kreeg in 1980 een vast contract bij VRT. “Ik heb er altijd vrede mee gehad dat het voor mij stopte”, besluit hij.