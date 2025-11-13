Club Brugge wrijft zich in de handen: na Inter wil tweede absolute topclub Jöel Ordonez in januari halen

Het gonst van de geruchten rond Joël Ordonez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge. Nadat eerder op de dag al sprake was van interesse van het Italiaanse Inter, meldt het Ecuadoraanse El Diario nu dat ook Liverpool hem op de radar heeft. Staat blauw-zwart voor een biedingsoorlog?

De Engelse topclub zou de 21-jarige verdediger al meerdere keren hebben laten scouten. Liverpool wil zijn defensie versterken na een wisselvallig seizoen onder coach Arne Slot. Volgens lokale bronnen bereidt de club een bod van ruim 46 miljoen dollar voor op Ordonez, die al twee seizoenen sterk presteert in zowel de Belgische competitie als in Europa. Zijn maturiteit, rust aan de bal en inzicht maken hem tot een gewilde speler op de transfermarkt.

Club Brugge waardeert zijn speler op ongeveer hetzelfde bedrag en wil hem liefst nog tot het einde van het seizoen houden. Ordonez ligt nog onder contract tot 2029, wat de onderhandelingspositie van de Bruggelingen aanzienlijk versterkt. Toch lijkt een vertrek bij een uitzonderlijk bod niet uitgesloten.

De verdediger kent al een bewogen periode. Afgelopen zomer leek hij op weg naar Olympique Marseille, maar na een ware soap sprong de transfer af. Een paar maanden later lonkt mogelijk een nog grotere stap, richting de Premier League of de Serie A.

Ordonez past in de transferstrategie van Liverpool

Liverpool ziet in Ordonez een moderne verdediger die past in het systeem van Arne Slot: sterk in duels, comfortabel aan de bal en wendbaar genoeg voor een hoge defensieve lijn. Zijn profiel doet denken aan eerdere succesvolle aankopen van de club, die inzetten op jonge, veelzijdige spelers met groeipotentieel.





De belangstelling past ook in Liverpool’s vernieuwde rekruteringsstrategie, waarin markten als Zuid-Amerika en België steeds belangrijker worden. Met spelers als Piero Hincapié als voorbeeld ziet men Ecuador als een vruchtbare kweekvijver voor defensief talent.