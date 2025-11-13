Tientallen miljoenen op komst? 'Europese topclub wil Joel Ordonez wegkapen bij Club Brugge'

Inter Milan ziet in Joel Ordonez een ideale toekomstinvestering. De Ecuadoraanse verdediger maakt indruk bij Club Brugge en staat hoog op het lijstje van de Italianen, die deze zomer enkele vertrekkers verwachten centraal achteraan.

Joel Ordonez aasde afgelopen zomer op een transfer, maar kreeg die niet. De kans dat hij na dit seizoen vertrekt lijkt wel een pak groter. Aan interesse in ieder geval geen gebrek.

Volgen La Gazetta dello Sport is Inter Milan namelijk heel serieus over de eventuele komst van Ordonez. De Italiaanse topclub wil geen grote gevestigde namen meer, maar wel grote jonge talenten met oog op de toekomst.

Op die manier heeft Ordonez "precies het profiel waarop Inter wil inzetten voor de komende seizoenen", klinkt het bij La Gazetta dello Sport. Het medium weet dat Ordonez snel een van de duurste uitgaande transfers van de club kan worden.

Inter ziet in Ordonez het perfecte toekomstprofiel

Al beseffen ze in Italië ook dat Ordonez losweken moeilijk kan zijn. Ze zijn daar de hele situatie rond Ardon Jashari namelijk nog niet vergeten. Club Brugge heeft een bepaalde reputatie in de Laars.

Blauw-zwart zou voor een prijs van minder dan 25 miljoen euro nog niet eens willen praten. Transfermarkt schat de marktwaarde van de centrale verdediger momenteel al op 28 miljoen euro.