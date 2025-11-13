Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

Jérémy Doku trok als één van de vrolijkste Rode Duivels naar Tubeke. De winger van Manchester City schitterde tegen Liverpool en wordt overladen met lof.

De Rode Duivel die met het beste gevoel naar de nationale ploeg trok zal wel Jérémy Doku zijn. De winger van Manchester City speelde een geweldige wedstrijd afgelopen weekend tegen Liverpool en kreeg veel lof over zich heen.

Doku wordt door Engelse media zelfs al naar voren geschoven als kandidaat voor de Ballon d'Or. Frank Boeckx merkt op dat er een verklaring is voor het feit dat Doku plots zo uitblinkt.

Waarom Doku plots ontploft bij City

"Hij wordt sinds dit seizoen ook wat anders gebruikt bij City", zegt de voormalige keeper bij HLN Voetbalpodcast. "Het is niet meer dat eindeloos gebrei en voorspelbare voetbal."

"Er wordt veel sneller en directer gevoetbald en dat is in het voordeel van Doku. Hij kan nu zowel aan de binnen- als buitenkant voor gevaar zorgen. Da’s een zegen voor hem", gaat Boeckx verder.





Aster Nzeyimana wou er ook wat over kwijt. "Eigenlijk kwam in de match tegen Noord-Macedonië, waarna hij veel kritiek kreeg, het meeste gevaar ook al van Doku." Zijn statistieken ogen soms nog wel mager. "Maar als het eindproduct telkens ontbreekt, is hij wel degene naar wie je kijkt. Als dat eindproduct er dan wél komt, is het ook logisch dat het alleen maar over hem gaat."