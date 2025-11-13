Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit
Word fan van België! 2607

Jérémy Doku trok als één van de vrolijkste Rode Duivels naar Tubeke. De winger van Manchester City schitterde tegen Liverpool en wordt overladen met lof.

De Rode Duivel die met het beste gevoel naar de nationale ploeg trok zal wel Jérémy Doku zijn. De winger van Manchester City speelde een geweldige wedstrijd afgelopen weekend tegen Liverpool en kreeg veel lof over zich heen.

Doku wordt door Engelse media zelfs al naar voren geschoven als kandidaat voor de Ballon d'Or. Frank Boeckx merkt op dat er een verklaring is voor het feit dat Doku plots zo uitblinkt.

Waarom Doku plots ontploft bij City

"Hij wordt sinds dit seizoen ook wat anders gebruikt bij City", zegt de voormalige keeper bij HLN Voetbalpodcast. "Het is niet meer dat eindeloos gebrei en voorspelbare voetbal."

"Er wordt veel sneller en directer gevoetbald en dat is in het voordeel van Doku. Hij kan nu zowel aan de binnen- als buitenkant voor gevaar zorgen. Da’s een zegen voor hem", gaat Boeckx verder.

Aster Nzeyimana wou er ook wat over kwijt. "Eigenlijk kwam in de match tegen Noord-Macedonië, waarna hij veel kritiek kreeg, het meeste gevaar ook al van Doku." Zijn statistieken ogen soms nog wel mager. "Maar als het eindproduct telkens ontbreekt, is hij wel degene naar wie je kijkt. Als dat eindproduct er dan wél komt, is het ook logisch dat het alleen maar over hem gaat."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Jérémy Doku

Meer nieuws

Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

09:00
'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

08:20
1
Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

06:30
Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

08:00
1
Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

07:40
De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

07:20
Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

07:00
Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan Analyse

Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan

06:00
Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

18:40
Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

14:00
"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT De derde helft

"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT

23:00
1
'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

22:00
📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

22:30
De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

20:40
Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

22:15
Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

21:40
Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

19:40
6
Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

21:20
1
Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

21:00
Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

20:20
🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

20:00
"KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk" Opinie

"KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk"

19:30
2
Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

19:20
1
Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

19:00
Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

13:30
Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

18:20
Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

18:00
Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

17:40
🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

17:20
3
Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

16:45
Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

16:00
1
Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

17:00
1
"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

16:30
4
Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

14:40
10
"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

15:45
2
Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

15:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 18:00 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 18:00 IJsland IJsland
Armenië Armenië 18:00 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 20:45 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 20:45 Italië Italië
Engeland Engeland 20:45 Servië Servië
Andorra Andorra 20:45 Albanië Albanië
Ierland Ierland 20:45 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

rudi maerevoet rudi maerevoet over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Olympia86 Olympia86 over "Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven" FCBalto FCBalto over Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge' tisookeenmening tisookeenmening over Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League Pé_1 Pé_1 over Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar" André Coenen André Coenen over Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat Joris impe Joris impe over Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars" Joris impe Joris impe over "Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT André Coenen André Coenen over Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved