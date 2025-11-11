Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

Lorenz Lomme
3 reacties
Foto: © photonews

We zijn al in november aanbeland in het seizoen 2025/26. Een uitstekend moment om al een eerste balans op te maken van de Belgen die in het buitenland spelen. In Engeland zijn ze momenteel helemaal gek van één landgenoot.

Jérémy Doku zit dit seizoen in een uitstekende vorm en flitst als nooit tevoren bij Manchester City. Dat bewees onze landgenoot afgelopen weekend in de topper tegen Liverpool, waarin hij de 3-0 beeldschoon tegen de netten krulde. Het leverde hem overal bakken lof op.

Samen met Erling Haaland is Doku misschien wel het gevaarlijkste aanvallende wapen van de Citizens. De Noor zorgt voor de doelpunten, Doku voor de openingen met zijn verschroeiende versnellingen. Daardoor mag de Rode Duivel nu misschien wel dromen van een Belgische primeur.

Wordt Doku de eerste Belgische Ballon d'Or?

De uitstekende prestaties van Doku leveren hem op sociale media een leuke bijnaam op van de fans: "Ballon d'Oku". Dat is uiteraard een niet te misverstane zinspeling op de Ballon d'Or, de belangrijkste individuele prijs in het hedendaagse voetbal. Nooit eerder kon een Belg het kleinood winnen.

Manchester Evening News merkt echter op dat Doku die bijnaam stilaan aan het rechtvaardigen is. De krant denkt dat de Ballon d'Or nog net te hoog gegrepen is voor de Rode Duivel, maar ziet wel dat hij dit seizoen enorme stappen gezet heeft. Daardoor wint zijn bijnaam toch wat aan geloofwaardigheid.

De winger is veel efficiënter geworden en koppelt vernietigende dribbels nu ook aan assists en goals. Doku was dit seizoen al goed voor 3 goals en 4 assists in alle competities voor City. Ook bij de Duivels is hij on fire. Als hij die vorm lange tijd kan aanhouden én kan schitteren op het aankomende WK, dan kan "Ballon d'Oku" zomaar een kandidaat-winnaar worden.

Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester City
België
Jérémy Doku

